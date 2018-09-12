Путин про Петрова и Боширова: Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами про себя расскажут. Ничего там особенного и криминального, они гражданские pic.twitter.com/9cgMD4S4sn— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 12, 2018
Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери.