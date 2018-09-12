Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов

То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров «даже рядом не стоял» со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании.

Виктория Скрипаль