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15:57 (мск), источник: Интерфакс

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери.

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«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — сказала Виктория Скрипаль «Интерфаксу».

По ее словам, «конечно, они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров «даже рядом не стоял» со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании.
Виктория Скрипаль

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — резюмировал Путин.

Президент выразил надежду на то, что эти люди «сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех».

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