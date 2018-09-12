Автор эссе «Как убить своего мужа» застрелила супруга

Американская писательница Нэнси Крамптон-Брофи была задержана полицией в родном городе Портленд, штат Орегон, по подозрению в убийстве собственного мужа.

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Крамптон-Брофи известна как автор популярных романов «Неправильный муж», «Неправильный любовник», «Неправильный брат» и других. В 2011 году она написала эссе под названием «Как убить своего мужа», в котором рассказывала о том, откуда берет сюжеты для своих книг.

«Нам всем периодически хочется пристукнуть своего мужа по той или иной причине», — отмечала 68-летняя писательница.

Крамптон-Брофи также заявляла, что легче желать кому-то смерти, чем и в самом деле решиться на убийство. Свои романы она называла способом убить кого-нибудь, не попадая при этом в тюрьму.

Мужа Нэнси, 63-летнего Дэвида нашли застреленным в июне. Он работал шеф-поваром в популярном ресторане и был известен как человек, влюбленный в свое дело.