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19:44 (мск), источник: Интерфакс

Фонд Кино разъяснил ситуацию с выделенными на «Суперпапу» и «Боба» средствами

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Фонд Кино выиграл суды по взысканию средств, выделенных на фильм «Superпапа» и мультфильма «Боб», но у приставов не получалось вернуть средства.

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Источник: Reuters

«В апреле Фонд кино обратился в Министерство культуры с просьбой оказать содействие в возврате средств Фонда, выделенных на производство национальных фильмов 21 кинокомпании. В этом списке были и компании “Артополион” и “25 этаж”, производившие анимационный проект “Боб”, детский фильм “Superпапа” и дебют “Сны Севы Горелова” соответственно. Проекты “Боб” и “Superпапа” были поддержаны Фондом еще в 2012 году как социально-значимые, однако не доведены до конца», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Фонда.

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Там отметили, что фильм Петра Тодоровского-младшего «Сны Севы Горелова» (новое название «Лавстори») был завершен, отмечен на кинофестивале «Окно в Европу» в 2017 году, но в прокат пока не вышел.

«Все суды Фондом были выиграны, однако у приставов не получалось взыскать средства», — отметили в Фонде.

В среду 12 сентября стало известно, что МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда Кино. Информированный источник пояснил «Интерфаксу», что речь идет о сумме не менее 10 млн рублей, выделенных на съемки фильма «Суперпапа» и мультфильма «Боб».

Фонд кино был основан в январе 1995 года, его учредителем является правительство. Фонд ежегодно распределяет более 3 млрд руб. на поддержку отечественных фильмов.

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