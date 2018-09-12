Фонд Кино разъяснил ситуацию с выделенными на «Суперпапу» и «Боба» средствами

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«В апреле Фонд кино обратился в Министерство культуры с просьбой оказать содействие в возврате средств Фонда, выделенных на производство национальных фильмов 21 кинокомпании. В этом списке были и компании “Артополион” и “25 этаж”, производившие анимационный проект “Боб”, детский фильм “Superпапа” и дебют “Сны Севы Горелова” соответственно. Проекты “Боб” и “Superпапа” были поддержаны Фондом еще в 2012 году как социально-значимые, однако не доведены до конца», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Фонда.

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Там отметили, что фильм Петра Тодоровского-младшего «Сны Севы Горелова» (новое название «Лавстори») был завершен, отмечен на кинофестивале «Окно в Европу» в 2017 году, но в прокат пока не вышел.

«Все суды Фондом были выиграны, однако у приставов не получалось взыскать средства», — отметили в Фонде.

В среду 12 сентября стало известно, что МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда Кино. Информированный источник пояснил «Интерфаксу», что речь идет о сумме не менее 10 млн рублей, выделенных на съемки фильма «Суперпапа» и мультфильма «Боб».