Подполковник хранил взятки в холодильнике

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», неожиданные доказательства по делу чиновников Минобороны, обвиняемых в получении взяток на сумму 648 млн руб., оказались в распоряжении ГВСУ Следственного комитета РФ (СКР). Бывшая супруга одного из арестованных офицеров рассказала, что тот получал на свой телефон предложения от коммерсантов по госконтрактам, а откаты за их заключение прятал в холодильнике.

Главным свидетелем по громкому делу о взятках, полученных, по версии Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, руководителями продовольственного управления Минобороны, являлся предприниматель Алексей Калитин. Подконтрольные ему коммерческие структуры с 2014 по 2017 год заключили с военным ведомством около 40 контрактов на общую сумму более 5 млрд руб.

Оказавшись под следствием за хищение бюджетных денег (ч. 4 ст. 159 УК), господин Калитин признал свою вину, дав в рамках заключенного с Главной военной прокуратурой соглашения показания о том, как, когда и сколько денег он передавал напрямую или через посредников чиновникам военного ведомства.

Если изначально в его показаниях речь шла о взятках на сумму 368 млн руб., то потом она выросла до 648 млн.

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Благодаря его показаниям были арестованы начальник продуправления полковник Александр Бережной, его подчиненные — начальник отдела технического обеспечения полковник Александр Вакулин, главный эксперт управления подполковник Алексей Гринюк и начальник аукционной комиссии военного ведомства гражданский служащий Александр Борувков. Позже в СИЗО отправились и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников и несколько бизнесменов-посредников.

Несмотря на то что господин Борувков подтвердил показания «сделочника» Калитина, взяв на себя несколько взяточных эпизодов, защита других обвиняемых офицеров продолжала утверждать, что оба оговорили их клиентов под давлением следствия и оперативных служб.

По данным источников «Ъ», близких к следствию, теперь неожиданную помощь ГВСУ СКР оказала бывшая жена подполковника Гринюка, также давшая им показания. В частности, женщина рассказала, что видела, как ее муж прятал деньги, судя по всему полученные в виде взяток, в тайники.

Речь шла о пачках пятитысячных купюр, которые он запихивал в дверь холодильника, а также упаковывал на балконе в полость между подоконником и стеной, заливая потом сверху монтажной пеной.

Более того, женщина, видимо пытаясь вычислить новую пассию своего мужа, изучила переписку в мобильном телефоне уже бывшего супруга. По ее словам, он использовал различные мессенджеры, установленные в телефоне, отнюдь не для связи с любовницей, а для тайного общения с предпринимателями, которые присылали ему заинтересовавшие их предложения Минобороны, копии писем и договоров. При этом, якобы однажды поймав жену за изучением своего телефона, господин Гринюк, по ее словам, «применил к ней насилие».

Адвокат содержащегося в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина» Алексея Гринюка Всеволод Свобода отказался комментировать показания бывшей жены офицера, ссылаясь на то, что он связан подпиской о неразглашении тайны следствия. Он лишь отметил, что супруги давно разведены. В свою очередь, источник «Ъ» сообщил, что защита считает показания женщины оговором офицера Гринюка из-за личных неприязненных отношений, сложившихся между ними, тем более что самих денег в тайниках не оказалось.

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, расследование по одному из самых скандальных уголовных дел о коррупции в Минобороны будет продолжаться как минимум до Нового года.