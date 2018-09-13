Подполковник хранил взятки в холодильнике
Его бывшая супруга рассказала о тайнике, когда тот уже опустел.
Его бывшая супруга рассказала о тайнике, когда тот уже опустел.
Как стало известно «Ъ», неожиданные доказательства по делу чиновников Минобороны, обвиняемых в получении взяток на сумму 648 млн руб., оказались в распоряжении ГВСУ Следственного комитета РФ (СКР). Бывшая супруга одного из арестованных офицеров рассказала, что тот получал на свой телефон предложения от коммерсантов по госконтрактам, а откаты за их заключение прятал в холодильнике.
Главным свидетелем по громкому делу о взятках, полученных, по версии Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, руководителями продовольственного управления Минобороны, являлся предприниматель Алексей Калитин. Подконтрольные ему коммерческие структуры с 2014 по 2017 год заключили с военным ведомством около 40 контрактов на общую сумму более 5 млрд руб.
Оказавшись под следствием за хищение бюджетных денег (ч. 4 ст. 159 УК), господин Калитин признал свою вину, дав в рамках заключенного с Главной военной прокуратурой соглашения показания о том, как, когда и сколько денег он передавал напрямую или через посредников чиновникам военного ведомства.
Благодаря его показаниям были арестованы начальник продуправления полковник Александр Бережной, его подчиненные — начальник отдела технического обеспечения полковник Александр Вакулин, главный эксперт управления подполковник Алексей Гринюк и начальник аукционной комиссии военного ведомства гражданский служащий Александр Борувков. Позже в СИЗО отправились и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников и несколько
Несмотря на то что господин Борувков подтвердил показания «сделочника» Калитина, взяв на себя несколько взяточных эпизодов, защита других обвиняемых офицеров продолжала утверждать, что оба оговорили их клиентов под давлением следствия и оперативных служб.
По данным источников «Ъ», близких к следствию, теперь неожиданную помощь ГВСУ СКР оказала бывшая жена подполковника Гринюка, также давшая им показания. В частности, женщина рассказала, что видела, как ее муж прятал деньги, судя по всему полученные в виде взяток, в тайники.
Более того, женщина, видимо пытаясь вычислить новую пассию своего мужа, изучила переписку в мобильном телефоне уже бывшего супруга. По ее словам, он использовал различные мессенджеры, установленные в телефоне, отнюдь не для связи с любовницей, а для тайного общения с предпринимателями, которые присылали ему заинтересовавшие их предложения Минобороны, копии писем и договоров. При этом, якобы однажды поймав жену за изучением своего телефона, господин Гринюк, по ее словам, «применил к ней насилие».
Адвокат содержащегося в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина» Алексея Гринюка Всеволод Свобода отказался комментировать показания бывшей жены офицера, ссылаясь на то, что он связан подпиской о неразглашении тайны следствия. Он лишь отметил, что супруги давно разведены. В свою очередь, источник «Ъ» сообщил, что защита считает показания женщины оговором офицера Гринюка
По данным источников «Ъ» в силовых структурах, расследование по одному из самых скандальных уголовных дел о коррупции в Минобороны будет продолжаться как минимум до Нового года.
Сергей Сергеев