Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов попал в реанимацию

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, Верзилов доставлен в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Сокольниках.

По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось заведенное против нее административное дело.

У Верзилова, рассказывает Никульшина, начались проблемы со зрением, он начал терять способность разговаривать, а потом и ходить.

«Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что “нет, ничего не ел, не принимал вещества”. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред», — сообщила она новостному сайту «Медуза».

«Врач сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя», — рассказала она.

Петр Верзилов до 2009 года был активным участников арт-группы «Война», а позже — продюсером Pussy Riot. В 2014 году участники этой группы Толоконникова и Алехина учредили издание «Медиазона», а Верзилов стал его издателем.