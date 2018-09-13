В Калифорнии мужчина застрелил пять человек и совершил самоубийство

Изначально стрелок и его жена пришли в автотранспортную компанию, где у них произошел конфликт с мужчиной. Подозреваемый сначала застрелил этого мужчину, затем свою жену. После в фирму пришел еще один человек, и стрелок преследовал его, пока также не застрелил, говорится в сообщении.

Тогда подозреваемый сел в машину и поехал в другое место, где убил еще двух человек. Потом он угнал машину с женщиной и ребенком внутри. Им удалось бежать. Подозреваемый же отправился на парковку, где совершил суицид, передает телеканал.