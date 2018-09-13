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07:31 (мск), источник: РИА Новости

В Калифорнии мужчина застрелил пять человек и совершил самоубийство

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мужчина застрелил пять человек в американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния, затем совершил суицид, сообщает телеканал ABC30 со ссылкой на полицию.

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Изначально стрелок и его жена пришли в автотранспортную компанию, где у них произошел конфликт с мужчиной. Подозреваемый сначала застрелил этого мужчину, затем свою жену. После в фирму пришел еще один человек, и стрелок преследовал его, пока также не застрелил, говорится в сообщении.

Тогда подозреваемый сел в машину и поехал в другое место, где убил еще двух человек. Потом он угнал машину с женщиной и ребенком внутри. Им удалось бежать. Подозреваемый же отправился на парковку, где совершил суицид, передает телеканал.

Как уточнил офис шерифа округа Керн, свидетелями произошедшего стали более 30 человек. Следователи считают, что убийства не были случайными, уточняет канал.

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