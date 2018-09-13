Подозреваемые в отравлении Скрипалей назвали причину визита в Солсбери
Петров и Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ, дали первое интервью.
Петров и Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ, дали первое интервью.
Подозреваемые в отравлении
«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — сказал Петров. По словам Боширова, в Солсбери есть знаменитый собор. «С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря, — отметил Петров. — Это была не
На просьбу расписать, что они делали в Великобритании, Петров рассказал: «Второго числа [2 марта] мы прилетели, приехали на вокзал посмотреть расписание. <…> Мы приехали в Солсбери третьего числа [3 марта], пробыли там ровно — пытались погулять по городу, но так как был город весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса — мы все промокли».
О том, где находится дом Скрипалей, Петров и Баширов не знают. «Может, мы проходили мимо [этого дома], а может — не проходили», — отметил Баширов. На вопрос о том, что их объединяет, Баширов попросил не «лезть» в их частную жизнь. «Мы у вас защиты просим — мы у вас не на допросе», — подчеркнул он.
Также их спросили, работают ли они на ГРУ, они ответили: «А нет. И я — нет». Петров сказал, что они — «предприниматели средней руки». «Если вкратце, то это
Также они сообщили, что у них не было с собой духов Nina Ricci, в котором, по данным британских правоохранительных органов, перевозили
На вопрос о том, дали бы они интервью СМИ, если бы об этом не попросил президент России Владимир Путин, Петров ответил: Скорее всего, наверное, это было бы выложено в сеть в виде видеообращения. Мы раньше не сталкивались никогда со средствами массовой информации и было бы проще, наверное, излить душу именно в интернет", — сказал он.
Петров и Боширов также сказали, что по коридору в аэропорту они проходили вместе. Ранее британские правоохранительные органы опубликовали две фотографии, на которых россияне проходят по коридорам по отдельности и в одно и то же время. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в подлинности этих фотографий.
В начале сентября Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Британская прокуратура допускала, что это псевдонимы. Также она сообщала, что подозреваемые находятся в России.