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15:28 (мск), источник: Lenta.Ru

У активиста Pussy Riot Верзилова заподозрили отравление лекарствами

Участник панк-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, который 11 сентября попал в больницу в тяжелом состоянии, мог отравиться лекарственными препаратами. Сейчас его состояние улучшилось. Об этом рассказали «Русской службе Би-би-си» мать активиста Елена и гражданская жена Вероника Никульшина, которые навестили его в клинике.

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Источник: РИА "Новости"

«Все, что доктор сказал, что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», — сказала Елена Верзилова.

Результаты анализов пока не готовы. «Ему дали снотворное, чтобы поспал, отдохнул. Сейчас находится в сознании, но в состоянии сна», — добавила она.

Верзилова и Никульшина отрицают, что Петр мог сам принять какие-либо препараты, которые вызвали отравление.

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Никульшина также рассказала, что вечером 11 сентября перед госпитализацией они были в ресторане, но Верзилов там ничего не ел и не пил. По возвращении домой у него начались проблемы с речью. Когда приехала скорая помощь, он «не мог понять, как встать с кровати», и «не реагировал» на окружающих, сказала гражданская жена пострадавшего.

25 июля во время финала чемпионата мира по футболу Верзилов, Никульшина и еще две участницы Pussy Riot Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле в «Лужниках» в полицейской форме. Это была акция «Милиционер вступает в игру» в защиту политзаключенных.

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