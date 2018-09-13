Павленского отпустили из-под стражи во Франции
ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Российский
ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Российский
«Насколько я знаю, его отпустили сегодня. Следующее заседание суда назначено на 10 января», — сказала собеседница агентства.
В конце октября в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не назывались в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до десяти лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.
Позднее сообщалось, что Павленского освободили
Павленский вместе с подругой и двумя общими детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера «Театра.doc» и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции.
Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.