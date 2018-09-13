Павленского отпустили из-под стражи во Франции

Источник: РИА Новости

«Насколько я знаю, его отпустили сегодня. Следующее заседание суда назначено на 10 января», — сказала собеседница агентства.

В конце октября в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не назывались в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до десяти лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что Павленского освободили из-под ареста и «после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции». В начале августа сообщалось, что Павленского поместили в карцер во французской тюрьме Флери-Мерожи.

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Павленский вместе с подругой и двумя общими детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера «Театра.doc» и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции.