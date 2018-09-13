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19:03 (мск), источник: Газета.Ру

Экипаж «Механика Погодина» вернулся в Россию

Экипаж задержанного на Украине российского судна «Механик Погодин» вернулся в Россию. Об этом сообщается на сайте компании «В. Ф. Танкер».

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Источник: http://www.vftanker.ru/

«В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана», — говорится в сообщении.

Как отмечается, компания приняла решение о смене команды судна после «незаконного задержания танкера в украинском порту».

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины вызвала на допрос представителей компании «В. Ф. Танкер».

Как отмечалось, в компании считают, что их представителя вынуждают покинуть территорию Украины.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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