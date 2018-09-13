При перевозке в Гохран золотые монеты подменили гаечными ключами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи клада, отправленного в Москву из Курской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Клад из 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века был подменен тремя металлическими гаечными ключами и канцелярским степлером. Как отмечается, пропажа клада была обнаружена по прибытию «коробки с монетами» в Гохран в Москве.

Золотые монеты обнаружил житель Курска Александр Снегирев, когда стал делать ремонт своего частного дома и поднял деревянные полы.

Курянин предполагает, что клад, скорее всего, принадлежал его бабушке, у которой «были золотые руки: женщина хорошо шила, людей лечила, вот монеты ей и несли».

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По его словам, первым делом он отнес находку к нумизматам, чтобы оценить стоимость монет. Они были такими старыми, что Снегирев не сразу понял, что они золотые. Очень скоро к мужчине приехали полицейские и изъяли монеты общим весом 2,5 кг золота 99 пробы.

«Они сказали: проведут экспертизу, и если окажется, что на монетах нет криминала, то все мне вернут через десять дней», — приводит его слова kp.ru.

Однако специалист из местного краеведческого музея выдала заключение о том, что монеты представляют собой культурно-историческую ценность.

В этом случае по закону клад принадлежит государству.

Снегирев не сразу согласился с таким решением, однако после судебных тяжб все же смирился с тем, что все монеты он себе оставить не сможет. Ему как нашедшему и сдавшему клад в пользу государства полагалось 50% вознаграждения от его стоимости.

Перед отправкой в столицу монеты хранились в ОП-1 в Курске. Затем суд постановил направить монеты времен Российской империи в Гохран в Москву. По словам Снегирева, в последний раз он видел золотые монеты в полиции, когда правоохранители в присутствии понятых запечатали и унесли коробку.

В настоящее время следствие пытается установить, кто и когда мог похитить клад.

Ранее сообщалось, что на востоке Подмосковья возле деревни Большие Дворы археологи наткнулись на клад времен Ивана Грозного — керамический сосуд-кубышку с 623 серебряными монетами, отчеканенными в начале XVII века.

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Это первый крупный «крестьянский» клад с таким составом, что позволяет реконструировать ситуацию, в которой он был спрятан. После изучения находка, как того требует закон, будет передана в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.

«Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. Он найден в процессе археологических раскопок, ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ, то есть там, где 400 лет назад ее закопал хозяин», — пояснила заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

Почти 98% этих монет относится к периоду царствования Бориса Годунова, правившего в 1598—1605 годах: следовательно, клад был спрятан в самом начале XVII века, незадолго до Смутного времени — возможно, в 1601 — 1603 годах. Но особенно интересно, что большую часть клада составляют новые, не успевшие побывать в обращении монеты. Ранее археологи не находили «крестьянские» клады с такой крупной суммой и с таким необычным составом.

Всего в кубышке археологи нашли шесть рублей 23 копейки. По тем временам это была довольна большая сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой.

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Размеры клада в Больших Дворах в два-три раза больше обычных «крестьянских» кладов XVI — начала XVII века, в которых было от 100 до 300 серебряных копеек. Как предполагают исследователи, монеты могли быть собраны в результате удачной торговой операции — например, продажи урожая: в 1602—1603 годах, когда после двух лет неурожая цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Возможно, владелец клада успел воспользоваться этим скачком цен.

Кроме монет в сосуде был найден медный крестик, который, как предполагают археологи, должен был защищать клад, чтобы он не попал в чужие руки.