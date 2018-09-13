Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 мифов о кошках
Это ни на что не похоже: нижнее белье будущего (фото)
Кристина Асмус показала подросшую красавицу-дочку
В Нью-Йорке стало опасно снимать жилье на Airbnb
Одна из самых красивых женщин мира, не стесняющаяся полноты
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
США сообщили РФ об атаке на Сирию за 15 минут до падения ракет
Скрипаль заявила, что знает Петрова и Боширова
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев будут вести «Жди меня»
Биатлонистов заставят стрелять по очереди. Изменения в правилах
«Барселона» потратит на зарплату футболистов больше «Реала»
Николь Кидман в стильном «цветочном» платье затмила всех на шоу
Ксения Собчак разозлила поклонников снимком в спортивном костюме
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Страховщикам грозит вал исков из-за ОСАГО
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Фоторепортажи
10Идем на «Восток»
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
20:46 (мск), источник: Газета.Ру

При перевозке в Гохран золотые монеты подменили гаечными ключами

Старинный клад из 260 золотых монет был похищен при перевозке из Курской области в Москву. Когда коробка с древней находкой была доставлена в Гохран, эксперты обнаружили в ней лишь три гаечных ключа и канцелярский степлер. СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту кражи.

Наверх

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи клада, отправленного в Москву из Курской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Клад из 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века был подменен тремя металлическими гаечными ключами и канцелярским степлером. Как отмечается, пропажа клада была обнаружена по прибытию «коробки с монетами» в Гохран в Москве.

Золотые монеты обнаружил житель Курска Александр Снегирев, когда стал делать ремонт своего частного дома и поднял деревянные полы.

Курянин предполагает, что клад, скорее всего, принадлежал его бабушке, у которой «были золотые руки: женщина хорошо шила, людей лечила, вот монеты ей и несли».
Читайте также
Пес раскопал артефакты Бронзового века во время прогулки

По его словам, первым делом он отнес находку к нумизматам, чтобы оценить стоимость монет. Они были такими старыми, что Снегирев не сразу понял, что они золотые. Очень скоро к мужчине приехали полицейские и изъяли монеты общим весом 2,5 кг золота 99 пробы.

«Они сказали: проведут экспертизу, и если окажется, что на монетах нет криминала, то все мне вернут через десять дней», — приводит его слова kp.ru.

Однако специалист из местного краеведческого музея выдала заключение о том, что монеты представляют собой культурно-историческую ценность.

В этом случае по закону клад принадлежит государству.

Снегирев не сразу согласился с таким решением, однако после судебных тяжб все же смирился с тем, что все монеты он себе оставить не сможет. Ему как нашедшему и сдавшему клад в пользу государства полагалось 50% вознаграждения от его стоимости.

Перед отправкой в столицу монеты хранились в ОП-1 в Курске. Затем суд постановил направить монеты времен Российской империи в Гохран в Москву. По словам Снегирева, в последний раз он видел золотые монеты в полиции, когда правоохранители в присутствии понятых запечатали и унесли коробку.

В настоящее время следствие пытается установить, кто и когда мог похитить клад.

Ранее сообщалось, что на востоке Подмосковья возле деревни Большие Дворы археологи наткнулись на клад времен Ивана Грозного — керамический сосуд-кубышку с 623 серебряными монетами, отчеканенными в начале XVII века.

Читайте также
Последнее золото империи: в Италии нашли клад на миллионы евро

Это первый крупный «крестьянский» клад с таким составом, что позволяет реконструировать ситуацию, в которой он был спрятан. После изучения находка, как того требует закон, будет передана в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.

«Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. Он найден в процессе археологических раскопок, ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ, то есть там, где 400 лет назад ее закопал хозяин», — пояснила заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

Почти 98% этих монет относится к периоду царствования Бориса Годунова, правившего в 1598—1605 годах: следовательно, клад был спрятан в самом начале XVII века, незадолго до Смутного времени — возможно, в 1601 — 1603 годах. Но особенно интересно, что большую часть клада составляют новые, не успевшие побывать в обращении монеты. Ранее археологи не находили «крестьянские» клады с такой крупной суммой и с таким необычным составом.

Всего в кубышке археологи нашли шесть рублей 23 копейки. По тем временам это была довольна большая сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой.

Читайте также
Археологи раскопали стены потерянного новгородского храма XIV века

Размеры клада в Больших Дворах в два-три раза больше обычных «крестьянских» кладов XVI — начала XVII века, в которых было от 100 до 300 серебряных копеек. Как предполагают исследователи, монеты могли быть собраны в результате удачной торговой операции — например, продажи урожая: в 1602—1603 годах, когда после двух лет неурожая цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Возможно, владелец клада успел воспользоваться этим скачком цен.

Кроме монет в сосуде был найден медный крестик, который, как предполагают археологи, должен был защищать клад, чтобы он не попал в чужие руки.

«Скорее всего, это оберег клада — чтобы никто, кроме хозяина клада, то есть владельца, не смог его взять. В Средние века были распространены заклинания кладов, а иногда в кладах даже встречается замок — а ключ у хозяина. И, действительно, те, кто занимается кладами, часто слышат истории, что эти заговоры действуют: например, с людьми, которые забирали себе такие клады, случалось что-то плохое. Но клад в Больших Дворах нашли те, кто не пытался его присвоить», — пояснил Василий Зайцев, старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного Исторического музея.

 Телеведущий Норкин обматерил и выгнал из студии украинского эксперта
Жених особенной дочери Хакамады нашел другую партнершу
Боширов и Петров рассказали о целях поездки в Солсбери
Курс рубля резко упал после заявления США о «жестких санкциях»
Поклонскую лишили думской комиссии
Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией
100-летний британец раскрыл неожиданный секрет долголетия
Интервью «отравителей Скрипалей» разобрали на мемы
Спорт
Евгения Медведева заявила, что будет выступать только за Россию Двукратная чемпионка мира ответила на некоторые комментарии своих подписчиков в социальных сетях
Hi-Tech
Россия готовится испытать секретное оружие (фото) Это новейшие противодронные системы.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру» Ульяна Синецкая заменила покинувшую коллектив Анастасию Кожевникову
Недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
История россиянина о жизни в Германии
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Мамы говорят
Vikki По следам новостей о самой красивой девочке в мире 399
sunset Фотоуроки: обсуждение фотографий 265
Ящер Кратко об искусстве. Повтор. 260
Лесся муж и его мама... 239
Леди
Звезды Голливуда, у которых не сложилась жизнь Сегодня мы вспомним о популярных кумирах 90-х из Голливуда с непростой судьбой.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь