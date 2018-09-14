Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обзор когтеточек. Какую выберете?
Возрождение «Ската»: чем Россия испугала запад
Глюк'оZа отвела 11-летнюю дочь к косметологу
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Юлия Высоцкая показала стройные ноги в мини-платье
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
США сообщили РФ об атаке на Сирию за 15 минут до падения ракет
Скрипаль заявила, что знает Петрова и Боширова
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев будут вести «Жди меня»
49-летняя Меньшова показала округлившийся живот - фото
Волочкова устроила провокацию на похоронах Кобзона
Дима Билан рассекретил красавца-отца
Кофейня 10 дней упорно звала в гости Гослинга, и он пришел
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился жуткой аварией
Путин открыл новый завод по сборке моторов
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
10Идем на «Восток»
00:46 (мск), источник: Газета.Ру

На Ставрополье заключенного по ошибке выпустили на свободу

В Ставропольском крае сотрудники колонии по ошибке выпустили заключенного на свободу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщается, в августе этого года Кочубеевский районный суд удовлетворил ходатайство одного из заключенных о его переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение.

«Однако при оформлении документов, в результате небрежности сотрудников колонии, осужденный был включен в список лиц, которым суд заменил меру наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания — исправительные работы, в результате чего заключенному были выданы документы об освобождении, и он, вместо того, чтобы продолжить отбывать наказание в виде лишения свободы, покинул исправительное учреждение», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками колонии. Устанавливаются лица, подлежащие к привлечению к уголовной ответственности.

 Телеведущий Норкин обматерил и выгнал из студии украинского эксперта
Жених особенной дочери Хакамады нашел другую партнершу
Боширов и Петров рассказали о целях поездки в Солсбери
Курс рубля резко упал после заявления США о «жестких санкциях»
Дебютантки остались дома. В Лондоне отменили Русский бал
Поклонскую лишили думской комиссии
При перевозке в Гохран золотые монеты подменили гаечными ключами
Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией
100-летний британец раскрыл неожиданный секрет долголетия
Спорт
«Локомотив» сыграет с «Динамо» в матче седьмого тура РПЛ Очередной тур чемпионата России по футболу откроется в пятницу центральным матчем московских команд
Hi-Tech
Россия готовится испытать секретное оружие (фото) Это новейшие противодронные системы.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру» Ульяна Синецкая заменила покинувшую коллектив Анастасию Кожевникову
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Мамы говорят
Ящер Кратко об искусстве. Повтор. 278
sunset Фотоуроки: обсуждение фотографий 276
Лесся муж и его мама... 249
Алена Викторовна Новый нетактичный вопрос 205
Леди
Звезды Голливуда, у которых не сложилась жизнь Сегодня мы вспомним о популярных кумирах 90-х из Голливуда с непростой судьбой.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь