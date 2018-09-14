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12:14 (мск), источник: РИА Новости

На заводе «Тольяттиазот» прошли обыски

Следователи в четверг провели обыски на заводе «Тольяттиазот», сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

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Источник: РИА Новости

«Тринадцатого сентября 2018 года на территории ПАО “Тольяттиазот” — крупнейшего производителя аммиака в России — прошли очередные следственные действия…» — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что «Тольяттиазот» является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Самарской области, его руководители и работники соблюдают законодательство РФ, в случае возникновения тех или иных вопросов сотрудничая с уполномоченными лицами и органами власти.

В СУСК по Самарской области ситуацию не комментируют.

«Тольяттиазот» — крупнейший российский производитель аммиака, производитель минеральных удобрений, метанола и продуктов его переработки. Основным владельцем «Тольяттиазота» считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций, еще 12,96% акций принадлежит швейцарской Ameropa, 10% акций — у холдинга «Уралхим».

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