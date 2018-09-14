На заводе «Тольяттиазот» прошли обыски

Источник: РИА Новости

«Тринадцатого сентября 2018 года на территории ПАО “Тольяттиазот” — крупнейшего производителя аммиака в России — прошли очередные следственные действия…» — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что «Тольяттиазот» является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Самарской области, его руководители и работники соблюдают законодательство РФ, в случае возникновения тех или иных вопросов сотрудничая с уполномоченными лицами и органами власти.

В СУСК по Самарской области ситуацию не комментируют.