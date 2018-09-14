На заводе «Тольяттиазот» прошли обыски
Следователи в четверг провели обыски на заводе «Тольяттиазот», сообщила в пятницу
Следователи в четверг провели обыски на заводе «Тольяттиазот», сообщила в пятницу
«Тринадцатого сентября 2018 года на территории ПАО “Тольяттиазот” — крупнейшего производителя аммиака в России — прошли очередные следственные действия…» — говорится в сообщении.
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В СУСК по Самарской области ситуацию не комментируют.
«Тольяттиазот» — крупнейший российский производитель аммиака, производитель минеральных удобрений, метанола и продуктов его переработки. Основным владельцем «Тольяттиазота» считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций, еще 12,96% акций принадлежит швейцарской Ameropa, 10% акций — у холдинга «Уралхим».