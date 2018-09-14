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14:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ураган «Флоренс» вплотную приблизился к побережью США

Десятки тысяч домов остались без электричества на восточном побережье США, к которому вплотную подошел ураган «Флоренс».

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Ураган ослабел, но опасность не миновала, предупреждают власти США | Источник: Reuters

Ураган по мере продвижения к материку ослаб до первой категории по шкале Саффира — Симпсона (из пяти возможных, где пять — максимальная), теперь скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 км в час.

Опасность не миновала

Однако, как предупреждают метеорологи и местные власти, нельзя говорить о том, что опасность миновала. Огромное количество осадков, которое несет с собой ураган, может привести к катастрофическим последствиям.

Утром в пятницу ураган вплотную подошел к побережью штатов Северная и Южная Каролина. В прибрежных городах штата морская вода затопила некоторые улицы. Власти штатов предупреждают, что есть риск возникновения «катастрофического наводнения», которое, в свою очередь, может привести к гибели людей. По данным метеорологов, за ближайшие два-три дня в Северной Каролине выпадет восьмимесячная норма осадков.

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По прогнозу метеорологов, ураган «Флоренс» достигнет побережья Северной Каролины в полдень по местному времени в пятницу.

Ожидается, что из районов, находящихся в зоне риска, будут эвакуированы более миллиона человек.

Губернатор штата подчеркнул, что у властей и жителей региона было время на то, чтобы принять необходимые меры, и еще остается некоторое время.

Катастрофическое наводнение

Погода в Северной и Южной Каролине значительно ухудшилась в четверг. В некоторых районах Северной Каролины всего за несколько часов выпало около 30 см осадков.

Сейчас ураган «Флоренс» движется в северо-западном направлении. По данным синоптиков, шторм продолжит медленно продвигаться вдоль восточного побережья США в пятницу и субботу, все это время в прибрежных районах будут идти проливные дожди.

В некоторых районах Северной Каролины всего за несколько часов выпало около 30 см осадков | Источник: Reuters

В Национальном центре по изучению ураганов предупредили, что высока вероятность «штормового нагона воды» в прибрежных районах штатов Северная и Южная Каролина. Синоптики отмечают, что штормовой прилив и сильный ветер могут вызвать сильное затопление прибрежных территорий.

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В четверг в 23:00 по местному времени (03:00 по Гринвичу) Национальный центр по изучению ураганов заявил, что ураган «Флоренс» ослабел до первой категории (из пяти возможных). Ранее сила урагана оценивалась в четыре балла.

В центре отмечают, что, несмотря на то, что сила урагана снизилась, он остается довольно опасным из-за объема осадков, которые он несет с собой.

«Наводнения, к несчастью, приводят к гибели людей, и, видимо, именно с этим мы и можем столкнуться», — сказал Брок Лонг, глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

По его словам, наибольшему риску подвергаются те жители, дома которых расположены близ рек, ручьев и в низине.

Согласно прогнозам метеорологов, шторм еще больше ослабнет к моменту, когда он достигнет побережья. При этом он принесет с собой огромное количество осадков.

Сейчас ураган «Флоренс» движется в северо-западном направлении. По данным синоптиков, шторм продолжит медленно продвигаться вдоль восточного побережья США в пятницу и субботу | Источник: Reuters

Как предупреждают метеорологи, в некоторых районах уровень воды может подняться до 4 метров, реки могут выйти из берегов. В некоторых районах Северной Каролины выпадет 50−70 см осадков.

Более 100 тысяч жителей уже остались без электричества, но, как предупреждают энергетики, если ситуация ухудшится, без электроэнергии могут остаться порядка трех миллионов домов и компаний.

По данным сайта FlightAware.com, отменены порядка 1400 авиарейсов. Работа многих аэропортов, расположенных на восточном побережье страны, приостановлена из-за приближения урагана.

Источник: Reuters

Береговая охрана США подготовила катеры на случай необходимости вести спасательные работы на воде. На помощь спасателям в Северной и Южной Каролине прибыли их коллеги из других штатов.

Более миллиона жителей должны покинуть побережье штатов Вирджиния, Северная и Южная Каролина, около 12 тысяч человек размещены в специальных временных центрах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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