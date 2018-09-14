Ураган «Флоренс» вплотную приблизился к побережью США
Десятки тысяч домов остались без электричества на восточном побережье США, к которому вплотную подошел ураган «Флоренс».
Десятки тысяч домов остались без электричества на восточном побережье США, к которому вплотную подошел ураган «Флоренс».
Ураган по мере продвижения к материку ослаб до первой категории по шкале Саффира — Симпсона (из пяти возможных, где пять — максимальная), теперь скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 км в час.
Однако, как предупреждают метеорологи и местные власти, нельзя говорить о том, что опасность миновала. Огромное количество осадков, которое несет с собой ураган, может привести к катастрофическим последствиям.
Утром в пятницу ураган вплотную подошел к побережью штатов Северная и Южная Каролина. В прибрежных городах штата морская вода затопила некоторые улицы. Власти штатов предупреждают, что есть риск возникновения «катастрофического наводнения», которое, в свою очередь, может привести к гибели людей. По данным метеорологов, за ближайшие
По прогнозу метеорологов, ураган «Флоренс» достигнет побережья Северной Каролины в полдень по местному времени в пятницу.
Ожидается, что из районов, находящихся в зоне риска, будут эвакуированы более миллиона человек.
Губернатор штата подчеркнул, что у властей и жителей региона было время на то, чтобы принять необходимые меры, и еще остается некоторое время.
Погода в Северной и Южной Каролине значительно ухудшилась в четверг. В некоторых районах Северной Каролины всего за несколько часов выпало около 30 см осадков.
Сейчас ураган «Флоренс» движется в
В Национальном центре по изучению ураганов предупредили, что высока вероятность «штормового нагона воды» в прибрежных районах штатов Северная и Южная Каролина. Синоптики отмечают, что штормовой прилив и сильный ветер могут вызвать сильное затопление прибрежных территорий.
В четверг в 23:00 по местному времени (03:00 по Гринвичу) Национальный центр по изучению ураганов заявил, что ураган «Флоренс» ослабел до первой категории (из пяти возможных). Ранее сила урагана оценивалась в четыре балла.
В центре отмечают, что, несмотря на то, что сила урагана снизилась, он остается довольно опасным
«Наводнения, к несчастью, приводят к гибели людей, и, видимо, именно с этим мы и можем столкнуться», — сказал Брок Лонг, глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
По его словам, наибольшему риску подвергаются те жители, дома которых расположены близ рек, ручьев и в низине.
Согласно прогнозам метеорологов, шторм еще больше ослабнет к моменту, когда он достигнет побережья. При этом он принесет с собой огромное количество осадков.
Как предупреждают метеорологи, в некоторых районах уровень воды может подняться до 4 метров, реки могут выйти из берегов. В некоторых районах Северной Каролины выпадет 50−70 см осадков.
Более 100 тысяч жителей уже остались без электричества, но, как предупреждают энергетики, если ситуация ухудшится, без электроэнергии могут остаться порядка трех миллионов домов и компаний.
По данным сайта FlightAware.com, отменены порядка 1400 авиарейсов. Работа многих аэропортов, расположенных на восточном побережье страны, приостановлена
Береговая охрана США подготовила катеры на случай необходимости вести спасательные работы на воде. На помощь спасателям в Северной и Южной Каролине прибыли их коллеги из других штатов.
Более миллиона жителей должны покинуть побережье штатов Вирджиния, Северная и Южная Каролина, около 12 тысяч человек размещены в специальных временных центрах.