Режим ЧС введен в Армянске на севере Крыма

Источник: РИА "Новости"

«Основываясь на данных Роспотребнадзора, которые нам выдают более пяти ПДК, они подразумевают собой введение режима ЧС. Сейчас имеется превышение ПДК более пяти раз и есть основания для введения данного режима», — сказал Фридман журналистам.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода «Крымский титан» обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком.

Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод «Крымский титан» полностью остановлен. Угрозы для жизни и здоровью населения, по заверению специалистов, не было.

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Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.

Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.