Режим ЧС введен в Армянске на севере Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в пятницу в городе Армянск и близлежащих селах на севере Крыма, где ранее произошел выброс
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в пятницу в городе Армянск и близлежащих селах на севере Крыма, где ранее произошел выброс
«Основываясь на данных Роспотребнадзора, которые нам выдают более пяти ПДК, они подразумевают собой введение режима ЧС. Сейчас имеется превышение ПДК более пяти раз и есть основания для введения данного режима», — сказал Фридман журналистам.
Ситуация с кислотонакопителем химического завода «Крымский титан» обострилась в конце августа, когда
Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод «Крымский титан» полностью остановлен. Угрозы для жизни и здоровью населения, по заверению специалистов, не было.
Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.
Отстойник разбавляли водой, поступающей по
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