Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Джонсон из-за интервью Боширова и Петрова заволновался
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем
В Нижнем Новгороде ребенку сломали шею во время массажа
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Красовский посмеялся над откровениями Петрова и Боширова
Кедми сказал почему РФ нельзя присоединять Донбасс
Джамшут из шоу «Наша Russia» рассказал, как стал бездомным
Догилева и Михалкова на съемках сериала про хозяйку борделя
Теннисистка из США устроила истерику после проигрыша
За Кобзоном стояли криминальные авторитеты 90-х
Известность навредила самой высокооплачиваемой китайской актрисе
Овощ, который нельзя хранить мытым в холодильнике
Состояние Дарьи Друзьяк ухудшилось - подробности
Звезда КВН умирает от рака крови - СМИ
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Как оформить дверной проем без двери (фото)
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
20:38 (мск), источник: Ведомости

Бывший руководитель штаба Трампа согласился частично признать вину

Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Дональда Трампа, согласился частично признать свою вину, сообщает Bloomberg. Это позволит Манафорту избежать второго уголовного процесса в отношении него, отмечает агентство.

Наверх
Источник: AP 2018

Политик предстанет перед судом в Вашингтоне в пятницу в 11.00 по местному времени (18.00 мск). На заседании Манафорт должен признаться в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.

Агентство отмечает, что пока не известно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента.

Читайте также
Бывший юрист Трампа признался в преступлении по его указанию

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», в отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине.

Сделка Манафорта со следствием может привести к тому, что процесс по второму делу не состоится.

Манафорт согласился на предварительную сделку со спецпрокурором Мюллером
Во время загрузки произошла ошибка.
06:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Russiagate»
 Как Кремль будет спасать губернаторов перед вторыми турами
Моста на Сахалин скорее всего не будет
Bellingcat проверила анкеты Петрова и Боширова в ФМС
Сокровище Гитлера нашли на дне озера в Австрии
Честный ответ школьника восхитил пользователей Сети
Епископ Солсберийский прокомментировал слова Петрова и Боширова
Режим ЧС введен в Армянске на севере Крыма
Украина получила шанс не возвращать России $3 млрд
Прогноз погоды превратили в фильм-катастрофу (видео)
Спорт
Смолов пропустит матч с «Галатасараем» из-за дисквалификации Вероятно, футболист был наказан за эмоциональное общение с арбитрами
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото Актриса снимается в экранизации исторического романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Мамы говорят
Белая и пушистая Забавные картинки 416
Вингардиум Левиоса Датские детские сады) 377
Божья Коровка Давайте поиграем 4)))) 289
tuluza Ну вот и все... 211
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь