В Киеве напали на судью, расследующего дело об убийствах на Майдане

По предварительным данным, задержать нападавшего не удалось. Дячук был доставлен в одну из киевских клиник. Нападение судья связывает со своей профессиональной деятельностью, пишет «Интерфакс-Украина».

В апреле 2018 года на Украине по подозрению в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» был задержан житель Львова Иван Бубенчик. Он ранее заявил о том, что в феврале 2014 года во время протестных акций на майдане лично стрелял по бойцам.