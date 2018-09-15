В Киеве напали на судью, расследующего дело об убийствах на Майдане
В Киеве совершено нападение на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука, который занимается делом об убийствах на Майдане. Об этом сообщили в
В Киеве совершено нападение на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука, который занимается делом об убийствах на Майдане. Об этом сообщили в
По предварительным данным, задержать нападавшего не удалось. Дячук был доставлен в одну из киевских клиник. Нападение судья связывает со своей профессиональной деятельностью, пишет «Интерфакс-Украина».
В апреле 2018 года на Украине по подозрению в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» был задержан житель Львова Иван Бубенчик. Он ранее заявил о том, что в феврале 2014 года во время протестных акций на майдане лично стрелял по бойцам.
Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
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