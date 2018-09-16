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08:56 (мск), источник: ТАСС

ABC: число жертв шторма «Флоренс» в США возросло до 11

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/ — Ранее сообщалось о восьми погибших.

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Источник: Reuters

Жертвами урагана «Флоренс», ослабевшего до тропического шторма, стали 11 человек в штатах Северная Каролина и Южная Каролина. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC.

В числе новых жертв упоминаются мать с ребенком, которых задавило рухнувшим деревом в Уилмингтоне (штат Северная Каролина), и 81-летний мужчина, неудачно упавший во время сбора вещей для эвакуации в округе Уэйн (Северная Каролина). Ранее сообщалось о восьми погибших.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Флоренс» находится в 95 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 0,9 м/с, скорость ветра не изменилась и достигает 20,1 м/c.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США были отменены более тысячи авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.

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