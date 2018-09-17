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02:11 (мск), источник: Известия

Число жертв тайфуна «Мангхут» превысило 60 человек

59 человек погибло, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести в результате тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, сообщил портал Rappler в воскресенье, 16 сентября.

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Источник: AFP 2018

Мэр города Итогон Викторио Палангдан заявил, что почти 50 человек могли оказаться заблокированными в одном из бараков из-за оползня. По данным местной полиции, он разрушил четыре шахтерских барака. В них погибли 26 человек, восемь считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 29 пропавших без вести.

Тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин вечером 14 сентября. Порывы ветра в некоторых района достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м. Стихия затронула более 250 тыс. человек, около половины из них направлены в центры временного размещения. По прогнозам синоптиков, в регионе по-прежнему ожидаются сильные осадки, которые могут спровоцировать наводнения и сход новых оползней.

В воскресенье, 16 сентября, тайфун «Мангхут» достиг юга Китая, пройдя в непосредственной близости от Гонконга, где в результате от тропического циклона пострадали более 100 человек.

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