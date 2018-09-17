Число жертв тайфуна «Мангхут» превысило 60 человек
59 человек погибло, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести в результате тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, сообщил портал Rappler в воскресенье, 16 сентября.
59 человек погибло, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести в результате тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, сообщил портал Rappler в воскресенье, 16 сентября.
Мэр города Итогон Викторио Палангдан заявил, что почти 50 человек могли оказаться заблокированными в одном из бараков
Ранее сообщалось о 32 погибших и 29 пропавших без вести.
Тайфун «Мангхут» достиг
В воскресенье, 16 сентября, тайфун «Мангхут» достиг юга Китая, пройдя в непосредственной близости от Гонконга, где в результате от тропического циклона пострадали более 100 человек.
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