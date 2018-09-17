Число жертв тайфуна «Мангхут» превысило 60 человек

Источник: AFP 2018

Мэр города Итогон Викторио Палангдан заявил, что почти 50 человек могли оказаться заблокированными в одном из бараков из-за оползня. По данным местной полиции, он разрушил четыре шахтерских барака. В них погибли 26 человек, восемь считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 29 пропавших без вести.

Тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин вечером 14 сентября. Порывы ветра в некоторых района достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м. Стихия затронула более 250 тыс. человек, около половины из них направлены в центры временного размещения. По прогнозам синоптиков, в регионе по-прежнему ожидаются сильные осадки, которые могут спровоцировать наводнения и сход новых оползней.