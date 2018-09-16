В Австралии власти пригрозили закрыть фестиваль электронной музыки после смерти двух посетителей

«Я не хочу, чтобы это мероприятие еще
Кроме того, с фестиваля госпитализировали еще троих человек — двое из них находятся в критическом состоянии. У всех у них предположительно случилась передозировка пока еще не установленным веществом.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали на фестивале несколько человек по подозрению в распространении наркотиков.
Бериджиклиан назвала случившееся на фестивале «абсолютной трагедией». «Я в ужасе от того, что произошло. Я бы не хотела, чтобы хоть
SMH отмечает, что в 2015 году на Defqon.1 в Австралии умер один из посетителей. Еще один человек скончался в 2013 году.
Фестиваль танцевальной музыки Defqon.1 с 2003 года ежегодно проходит в Нидерландах, а с 2009 года — в Австралии. В 2015—2016 годах фестиваль проходил в Чили.