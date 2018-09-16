В Австралии власти пригрозили закрыть фестиваль электронной музыки после смерти двух посетителей

Источник: AFP 2018

«Я не хочу, чтобы это мероприятие еще когда-нибудь проходило в Сиднее или Новом Южном Уэльсе. Мы сделаем все возможное, чтобы закрыть этот фестиваль», — сказала Бериджиклиан.

21-летняя женщина из Мельбурна и 23-летний мужчина из Сиднея потеряли сознание во время фестиваля. Их госпитализировали, но вскоре после этого они скончались.

Кроме того, с фестиваля госпитализировали еще троих человек — двое из них находятся в критическом состоянии. У всех у них предположительно случилась передозировка пока еще не установленным веществом.

По информации полиции, всего за время проведения фестиваля за медицинской помощью обратились около 700 человек.

Сотрудники правоохранительных органов также задержали на фестивале несколько человек по подозрению в распространении наркотиков.

Бериджиклиан назвала случившееся на фестивале «абсолютной трагедией». «Я в ужасе от того, что произошло. Я бы не хотела, чтобы хоть кто-то прошел через то, через что сегодня прошли некоторые семьи. Сама мысль об этом ужасает меня», — сказала политик.

SMH отмечает, что в 2015 году на Defqon.1 в Австралии умер один из посетителей. Еще один человек скончался в 2013 году.