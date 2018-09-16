Британская полиция оцепила ресторан в Солсбери

В нем отмечается, что речь идет о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана, мужчине и женщине, стало плохо.

В заявлении нет данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в этом году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В то же время, британские СМИ подчеркивают, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi. В нем Скрипаль пообедал с дочкой в день отравления.