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16 сентября, источник: Интерфакс

Британская полиция оцепила ресторан в Солсбери

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Мужчине и женщине стало плохо после посещения заведения, расположенного в 300 метрах от ресторана, где обедал Сергей Скрипаль с дочерью.

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Источник: Reuters

Полицейские оцепили район, прилегающий к ресторану Prezzo в городе Солсбери, говорится в заявлении полиции графства Уилтшир, на которое ссылается телеканал Sky News.

В нем отмечается, что речь идет о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана, мужчине и женщине, стало плохо.

В заявлении говорится, что «на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняющие, из-за чего эти люди почувствовали себя плохо».

В заявлении нет данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в этом году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В то же время, британские СМИ подчеркивают, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi. В нем Скрипаль пообедал с дочкой в день отравления.

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