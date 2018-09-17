Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США столкнулись с более опасным врагом, чем Россия
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Ольгу Бузову заподозрили в беременности
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Одна из самых красивых женщин мира, не стесняющаяся полноты
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Грузины раскрыли истинное отношении к России
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
Актер и певец Игорь Скляр попал в больницу - СМИ
Инсульт изменил актера Янина до неузнаваемости
Тулеев получил новую должность
Самолету, летевшему в Москву, не хватило топлива
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Страховщикам грозит вал исков из-за ОСАГО
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
03:33 (мск), источник: ТАСС

Британская полиция: отравление в ресторане в Солсбери не связано с «Новичком»

ТАСС, 17 сентября — Ранее сообщалось, что два человека почувствовали себя плохо после посещения заведения.

Наверх
Источник: Reuters

Полиция графства Уилтшир не считает, что почувствовавшая недомогание пара в итальянском ресторане в Солсбери подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом ведомство сообщило в понедельник на своем сайте.

«Оба были доставлены в районную больницу Солсбери и обследованы в клинических условиях. Сейчас мы можем подтвердить, что нет причин предполагать, что “Новичок” является веществом [отравления]. Оба остаются в больнице под наблюдением», — указала полиция.

Отмечается, что пока на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

В воскресенье полиция графства сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо после посещения в Солсбери ресторана Prezzo, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место ЧП были направлены пожарные и четыре кареты скорой помощи, в том числе группа реагирования при чрезвычайных ситуациях, сотрудники которой были в костюмах химической защиты.

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
 Когда "русские не будут работать": почему США атаковали Сирию утром
Дед носил браунинг в кармане, чтобы застрелиться, если случится авария
СМИ: Китай откажется от нового раунда торговых переговоров с США
Стюардессу уволили после предложения выйти замуж
«Спартак» впервые проиграл в чемпионате России-2018/19
Клип Канье Уэста и Lil Pump побил рекорд на YouTube
111-летний мужчина ходит в спортзал каждый день
Греческий митрополит обвинил Варфоломея в расколе
В Солсбери оцепили ресторан из-за самочувствия посетителей
Спорт
Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ "Ахмат" уезжает домой с тремя очками
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
Любовь не только на экране: фильмы с реальными звездными парами От Питта и Джоли до Козловского и Зуевой — рассказываем о страстных, романтичных и роковых отношениях звезд, которые играли в любовь не только в кино, но и в жизни
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Мамы говорят
Клара Цеткин Подарочки для свекровушки 198
Мадам Н.Д. Лицеист Саша Пушкин не сдал бы экзамен по математике на ЕГЭ 164
Silence Развод. 163
Ирина Сторн Вопрос про поборы 97
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь