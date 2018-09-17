Британская полиция: отравление в ресторане в Солсбери не связано с «Новичком»

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Полиция графства Уилтшир не считает, что почувствовавшая недомогание пара в итальянском ресторане в Солсбери подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом ведомство сообщило в понедельник на своем сайте.

«Оба были доставлены в районную больницу Солсбери и обследованы в клинических условиях. Сейчас мы можем подтвердить, что нет причин предполагать, что “Новичок” является веществом [отравления]. Оба остаются в больнице под наблюдением», — указала полиция.

Отмечается, что пока на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

В воскресенье полиция графства сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо после посещения в Солсбери ресторана Prezzo, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.