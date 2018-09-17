Отравившихся в Солсбери посетителей ресторана приняли за россиян
Британские СМИ сообщили, что пострадавшие от отравления в ресторане в Солсбери якобы оказались русскими, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Daily Mail.
Британские СМИ сообщили, что пострадавшие от отравления в ресторане в Солсбери якобы оказались русскими, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Daily Mail.
Два человека, отдыхавшие в итальянском ресторане Prezzo, внезапно почувствовали себя плохо, им потребовалась медицинская помощь. Они находятся в сознании под присмотром медиков.
Полиция графства Уилтшир заявила об отсутствии доказательств связи между инцидентом в одном из ресторанов Солсбери и отравлением британского агента,
Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего
30 июня в одном из жилых домов Эймсбери также были найдены без сознания мужчина и женщина. Спустя несколько дней женщина скончалась, а мужчина пришел в себя и уже выписан из больницы.