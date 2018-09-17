Вызвавшая подозрение конспирологов обсерватория снова заработала
Обсерватория Sunspot Solar Observatory в
Обсерватория Sunspot Solar Observatory в
«Спасибо за терпение. С 17 сентября мы снова открыты для посетителей», — пишут ученые.
На сайте Ассоциации университетов по исследованию в области астрономии (AURA) поясняется, что обсерватория была закрыта в связи с продолжающимся расследованием преступления, произошедшем в Сакраменто-Пик: «Нас предупредили, что есть вероятность угрозы безопасности для персонала станции и местных жителей. В связи с этим мы решили временно закрыть обсерваторию».
О приостановке работы Sunspot Solar Observatory стало известно 6 сентября. Доступ на объект был закрыт, на его территории в тот момент находились агенты ФБР.