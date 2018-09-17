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17 сентября, источник: Lenta.Ru

Вызвавшая подозрение конспирологов обсерватория снова заработала

Обсерватория Sunspot Solar Observatory в Сакраменто-Пик в американском штате Нью-Мексико возобновила работу. Об этом говорится на сайте учреждения.

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«Спасибо за терпение. С 17 сентября мы снова открыты для посетителей», — пишут ученые.

На сайте Ассоциации университетов по исследованию в области астрономии (AURA) поясняется, что обсерватория была закрыта в связи с продолжающимся расследованием преступления, произошедшем в Сакраменто-Пик: «Нас предупредили, что есть вероятность угрозы безопасности для персонала станции и местных жителей. В связи с этим мы решили временно закрыть обсерваторию».

О приостановке работы Sunspot Solar Observatory стало известно 6 сентября. Доступ на объект был закрыт, на его территории в тот момент находились агенты ФБР. Из-за отсутствия информации в интернете распространились конспирологические версии о том, что астрономы зафиксировали смертоносную солнечную вспышку или вошли в контакт с инопланетянами. Однако директор обсерватории Джеймс Макатир (James McAteer) опроверг эти слухи и добавил, что все полученные исследователями данные будут опубликованы в неизменном виде.

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