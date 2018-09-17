Обвиняемую в США в похищении собственных детей россиянку могут освободить без суда

По его словам, данный вариант развития событий возможен, если истцам и защите удастся договориться о возвращении детей в США.

«Ожидается, что Осипова будет способствовать возвращению своих детей в США. Она согласилась на это», — сообщил адвокат.

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Он также рассказал о содействии России в возвращении детей в Соединенные Штаты, отметив правовые действия с российской стороны.

«В России существует запрет на такие поездки. И в Калининградскую область был подан юридический запрос, чтобы снять запрет на выезд. Как только это произойдет, дети отправятся в США, и, надеюсь, дело Осиповой будет завершено без суда», — объяснил защитник.