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23:23 (мск), источник: Газета.Ру

Обвиняемую в США в похищении собственных детей россиянку могут освободить без суда

Адвокат россиянки Богданы Осиповой, которую американское правосудие обвиняет в похищении собственных детей, рассказал о возможности досудебного урегулирования спора, передает РИА «Новости».

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По его словам, данный вариант развития событий возможен, если истцам и защите удастся договориться о возвращении детей в США.

«Ожидается, что Осипова будет способствовать возвращению своих детей в США. Она согласилась на это», — сообщил адвокат.

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Он также рассказал о содействии России в возвращении детей в Соединенные Штаты, отметив правовые действия с российской стороны.

«В России существует запрет на такие поездки. И в Калининградскую область был подан юридический запрос, чтобы снять запрет на выезд. Как только это произойдет, дети отправятся в США, и, надеюсь, дело Осиповой будет завершено без суда», — объяснил защитник.

Ранее сообщалось, что Осиповой грозит в США до 83 лет тюрьмы.

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