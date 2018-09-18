Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США столкнулись с более опасным врагом, чем Россия
На продажу выставили навороченный «Хаммер» из «Ералаша»
Мария Порошина беременна от известного женатого актера
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Ван Дамм и Бузова на фестивале Comedy Club в Ереване
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
«Это нужно не только Украине»: Тимошенко взялась за Донбасс
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс
Внук Олега Янковского играет Андрея Тарковского: первые фото
"Совсем без нижнего белья": Водонаева сводит с ума
Инсульт изменил актера Янина до неузнаваемости
Китайскую стюардессу уволили после предложения выйти замуж
Мария Порошина раскрыла подробности своего развода
На продажу выставили навороченный «Хаммер» из «Ералаша»
«Лучший автомобиль года»: названы претенденты
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
12Торжества в честь 70-летия КНДР
01:53 (мск), источник: РИА Новости

У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС при атаке израильской авиации

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Авиабаза Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, сообщает министерство обороны РФ.

Наверх

«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.

Добавляется, что Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата «Овернь» («Auvergne»).

Согласно данным российского военного ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна.

Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

 Озвучены последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией
Лондон отменил все правила в отношении России
Выборы в Донбассе пройдут в авральном режиме
Президент не помиловал Евгения Урлашова
США объявили пошлины на импорт из Китая стоимостью $200 млрд
При потере связи с Ил-20 зафиксированы пуски ракет НАТО
Ракетную атаку по Латакии осуществили с моря, сообщил источник
Расстрелян свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга
Спорт
«Локомотив» снова поджидает «ад». Но там не так и страшно Репортаж из Стамбула, где во вторник «Локомотив» встретится с «Галатасараем»
Hi-Tech
WhatsApp станет «черным» Он будет поддерживать OLED-экраны новых iPhone.
Авто
На продажу выставили «Хаммер», снимавшийся в «Ералаше» Нынешний владелец автомобиля уверяет, что созданный в единственном экземпляре внедорожник эксплуатируется крайне редко, и просит за авто почти 3 000 000 рублей
Кино
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс Актриса вернулась в костюм героини, которую играла в популярном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания»
Недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
История россиянина о жизни в Германии
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Мамы говорят
Вингардиум Левиоса Датские детские площадки.)) 520
Алена Оптимизм заканчивается...сдаю, старушка. Помогите! 438
Ящер Непознавательная тема 181
Ваше Величество Десерты-иллюзии Бена Черчилля. 161
Леди
Пять звездных жен, которым развод пошел только на пользу Наши героини смогли доказать свое право на счастье и стать сильнее.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь