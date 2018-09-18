У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС при атаке израильской авиации

«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.

Добавляется, что Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата «Овернь» («Auvergne»).