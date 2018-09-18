Деньгами РЖД оплатили фиктивные страховки

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера Тверской райсуд Москвы арестовал гендиректора ООО «Транспортная компания “Азия Транс”» Евгения Матвеева, обвиняемого следственным департаментом МВД в хищении 1,26 млрд руб. у ОАО РЖД. Защита господина Матвеева утверждает, что у потерпевших к нему не было претензий.

Евгения Матвеева отправили в СИЗО со второй попытки. В первый раз соответствующее ходатайство было подано в Тверской суд еще в начале августа, после того как следственный департамент МВД предъявил Евгению Матвееву обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Но тогда суд ограничился в отношении обвиняемого Матвеева домашним арестом. Такая же мера пресечения была избрана другому фигуранту дела — бывшему гендиректору ООО «Прожектор — Логистическая компания» Алексею Кириллову. Под стражу, но заочно, был взят только предполагаемый организатор аферы — Сергей Вильшенко, числящийся в розыске по еще одному обвинению, в хищении 142 млн руб. из ООО «Нерудная компания “Бердяуш”».

Расследуя дело о хищении в «Бердяуше», по которому помимо господина Вильшенко проходили его бывшие руководители Дмитрий Супрун, Екатерина Красникина, Владимир Гаца и их заместитель по экономике Елена Дорожевич, следователи МВД и вышли на хищение у ОАО РЖД 1,2 млрд руб. Стоит отметить, что по этому делу пока осужден только господин Гаца, признавший свою вину и получивший три года заключения в особом порядке.

Согласно фабуле нового расследования, Владимир Гаца, с января 2013 года по декабрь 2015-го возглавлявший ООО «Транспортная компания “Азия Транс”» (фигуранты дела о хищении в «Бердяуше» числились в транспортной компании топ-менеджерами), заключил с РЖД контракт на обслуживание составов. Затем деньги, полученные РЖД, «Азия Транс» по договорам, в том числе за услуги страхования, перечислила на счета ООО «Прожектор — Логистическая компания». При этом, установили в МВД, последняя компания не только не имела лицензии на оказание страховых услуг, но и не вела никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В суде следователь СД МВД заявил, что Евгения Матвеева надо взять под стражу, потому что тот может скрыться из-под домашнего ареста. Адвокат Александр Бочкарев возразил ему тем, что в деле нет самого события преступления. «Договор с РЖД на предоставление “Азией Транс” вагонов и сопровождение грузов не мог быть мошенническим хотя бы потому, что оплата по нему производилась за каждую операцию, — заявил защитник.— При этом в РЖД проверяли все документы и отчеты и лишь потом платили деньги». Адвокат отметил, что это можно проверить по автоматизированной системе, где отражены все документы по оказанным и оплаченным РЖД услугам.

Тем не менее суд решил, что ближайшие два месяца Евгений Матвеев должен провести в СИЗО. Защита собирается обжаловать решение суда как необоснованное и незаконное.

Оперативно получить комментарии в РЖД «Ъ» не удалось. При этом следует отметить, что заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в суд два иска — о признании РЖД потерпевшей стороной, а второй — о взыскании в ее пользу с обвиняемых по этому делу 1,26 млрд руб. Данные иски уже приобщены к уголовному делу и будут рассмотрены, когда оно дойдет до рассмотрения по существу.