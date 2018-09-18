Минобороны сообщило об исчезновении в Сирии Ил-20

«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — сообщило российское оборонное ведомство.

Инцидент произошел в процессе атаки четырех самолетов F-16 ВВС Израиля на сирийскую провинцию Латакия.

Также российскими военными были зафиксированы пуски ракет с фрегата ВМС Франции «Овернь», который дислоцирован в этом районе, добавили в министерстве.

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На борту Ил-20 находились 14 человек, их судьба остается неизвестной. Командование российской авиабазы Хмеймим проводит поисково-спасательную операцию.

Армия Израиля отказалась комментировать сообщение Минобороны РФ о пропаже российского Ил-20 во время налета израильских истребителей на сирийскую провинцию Латакия. В ведомстве отметили, что не комментируют сообщения из-за рубежа.

Американские военные не участвовали в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия 17 сентября, заявил CNN источник в министерстве обороны США.

Телеканал также представил точку зрения Пентагона на инцидент, согласно которой российский самолет мог быть случайно сбит сирийской ПВО при отражении ракетного удара Израиля.