Минобороны сообщило об исчезновении в Сирии Ил-20
Командование российской базы в сирийской провинции Хмеймим вечером 17 сентября потеряло связь с экипажем самолета Ил-20
Командование российской базы в сирийской провинции Хмеймим вечером 17 сентября потеряло связь с экипажем самолета Ил-20
«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — сообщило российское оборонное ведомство.
Инцидент произошел в процессе атаки четырех самолетов F-16 ВВС Израиля на сирийскую провинцию Латакия.
На борту Ил-20 находились 14 человек, их судьба остается неизвестной. Командование российской авиабазы Хмеймим проводит
Армия Израиля отказалась комментировать сообщение Минобороны РФ о пропаже российского Ил-20 во время налета израильских истребителей на сирийскую провинцию Латакия. В ведомстве отметили, что не комментируют сообщения
Американские военные не участвовали в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия 17 сентября, заявил CNN источник в министерстве обороны США.
Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.