Daily Mail сообщила о критическом состоянии отравившегося в Солсбери

В статье говорится, что при отравлении в ресторане помимо 40-летнего мужчины пострадала женщина в возрасте около 30 лет.

Ранее СМИ сообщали, что симптомы у отравившихся в ресторане были схожи с симптомами при отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок», пишет «Газета.ру». Позднее британская полиция опровергла , что пострадавшие отравились «Новичком».