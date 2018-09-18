Daily Mail сообщила о критическом состоянии отравившегося в Солсбери
Мужчина, которому стало плохо 16 сентября в ресторане Prezzo в Солсбери, находится в критическом состоянии, пишет газета Daily Mail.
Мужчина, которому стало плохо 16 сентября в ресторане Prezzo в Солсбери, находится в критическом состоянии, пишет газета Daily Mail.
В статье говорится, что при отравлении в ресторане помимо 40-летнего мужчины пострадала женщина в возрасте около 30 лет.
Ранее СМИ сообщали, что симптомы у отравившихся в ресторане были схожи с симптомами при отравлении
Ресторан Prezzo в Солсбери находится в 300 м от ресторана Zizzi, где в марте обедали британский агент и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день своего отравления, 4 марта. Лондон заявил, что они подверглись воздействию