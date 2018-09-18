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11:16 (мск), источник: Известия

Daily Mail сообщила о критическом состоянии отравившегося в Солсбери

Мужчина, которому стало плохо 16 сентября в ресторане Prezzo в Солсбери, находится в критическом состоянии, пишет газета Daily Mail.

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Источник: Reuters

В статье говорится, что при отравлении в ресторане помимо 40-летнего мужчины пострадала женщина в возрасте около 30 лет.

Ранее СМИ сообщали, что симптомы у отравившихся в ресторане были схожи с симптомами при отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок», пишет «Газета.ру». Позднее британская полиция опровергла, что пострадавшие отравились «Новичком».

Ресторан Prezzo в Солсбери находится в 300 м от ресторана Zizzi, где в марте обедали британский агент и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день своего отравления, 4 марта. Лондон заявил, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Москве указали на бездоказательность этих обвинений. К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.

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