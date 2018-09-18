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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Российский самолет с 15 военными сбит ПВО Сирии

Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, сообщает Минобороны РФ.

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Источник: Министерство обороны Российской Федерации

На борту самолета находились 15 человек, все они погибли.

По данным министерства, Ил-20 сбили из-за действий Израиля, который накануне, 17 сентября, обстрелял территорию Сирии. О запланированном ракетном обстреле Израиль предупредил российскую сторону за минуту до удара, из-за чего Ил-20 не успели вывести в безопасную зону.

Как утверждает Минобороны, израильские истребители F-16 «прикрылись российским самолетом», подставив его под огонь средств ПВО Сирии. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные и «оставляет за собой право на адекватные ответные действия».

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