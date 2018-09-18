Российский самолет с 15 военными сбит ПВО Сирии

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

На борту самолета находились 15 человек, все они погибли.

По данным министерства, Ил-20 сбили из-за действий Израиля, который накануне, 17 сентября, обстрелял территорию Сирии. О запланированном ракетном обстреле Израиль предупредил российскую сторону за минуту до удара, из-за чего Ил-20 не успели вывести в безопасную зону.