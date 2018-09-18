Российский самолет с 15 военными сбит ПВО Сирии
Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, сообщает Минобороны РФ.
Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, сообщает Минобороны РФ.
На борту самолета находились 15 человек, все они погибли.
По данным министерства, Ил-20 сбили
Как утверждает Минобороны, израильские истребители F-16 «прикрылись российским самолетом», подставив его под огонь средств ПВО Сирии. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные и «оставляет за собой право на адекватные ответные действия».