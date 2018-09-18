Ураган повалил надувной замок вместе с детьми

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел в провинции Хунань. По данным полицейских, когда замок падал, в нем находились двое детей. Они отделались ушибами, в то время как женщину, на которую свалилась надувная конструкция, госпитализировали с серьезными травмами ног.

Полиция подтвердила, что замок свалился из-за супертайфуна «Мангхут», обрушившегося на Китай в минувшие выходные 15—16 сентября . Скорость ветра достигала 142 километра в час.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KW63AoSCV1c?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По всей стране было эвакуировано около трех миллионов человек, преимущественно в эпицентре циклона — провинции Гуандун. По данным издания China Daily, там погибли четыре человека.