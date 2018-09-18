Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США предложили виновных в уничтожении Ил-20 РФ в Сирии
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Стеша Маликова растрогала сеть снимками с младшим братом
Стало известно, кто сдал подозреваемых по делу Скрипалей
Экс-главу Черкизовского рынка подозревают в похищении певца Руссо
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
«Украину обманули»: Кучма требует от Трампа извинений
СМИ: Греция требует "репарации" от России
Полина Максимова рассказала, как похудела на 12 кг ради роли
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс
"Умерший" очнулся в холодильнике морга и ушёл на вечеринку
Солнцев опубликовал фото жены после пластики - СМИ
Мария Порошина раскрыла подробности своего развода
Викторию Лопыреву заподозрили в отношениях с политиком
На продажу выставили навороченный «Хаммер» из «Ералаша»
«Лучший автомобиль года»: названы претенденты
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
17Идем на «Восток»
12:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Ураган повалил надувной замок вместе с детьми

В Китае тайфун «Мангхут» обрушил надувной детский батут в форме замка. Видео появилось на портале Youku.

Наверх

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел в провинции Хунань. По данным полицейских, когда замок падал, в нем находились двое детей. Они отделались ушибами, в то время как женщину, на которую свалилась надувная конструкция, госпитализировали с серьезными травмами ног.

Полиция подтвердила, что замок свалился из-за супертайфуна «Мангхут», обрушившегося на Китай в минувшие выходные 15—16 сентября. Скорость ветра достигала 142 километра в час.

Во время загрузки произошла ошибка.

По всей стране было эвакуировано около трех миллионов человек, преимущественно в эпицентре циклона — провинции Гуандун. По данным издания China Daily, там погибли четыре человека.

До этого «Мангхут» обрушился на Гонконг и специальный административный района Макао. Бедствие вызвало транспортный коллапс: сотни людей застряли в аэропортах и на вокзалах. 213 человек обратились в больницы. Супертайфун пришел с Филиппин, где его жертвами стали 36 человек. Кроме того, сотни тысяч людей пропали без вести и пострадали из-за оползней и наводнений.

 Подробности убийства главы ДНР: подозреваемый раскрыл детали
Китай присоединился к санкциям США и Евросоюза
Российский самолет с 15 военными сбили ПВО Сирии
Житель Польши очнулся в морге и отправился на вечеринку
СМИ сообщили о критическом состоянии отравившегося в Солсбери
Налоговый маневр: государство создало себе головную боль?
Путин отказался помиловать бывшего мэра Ярославля Урлашова
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель
Ракетную атаку по Латакии осуществили с моря, сообщил источник
Спорт
«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов Московский "Локомотив" возвращается в турнир после 14-летнего перерыва и сразу отправляется в жаркий Стамбул в гости к "Галатасараю"
Hi-Tech
Обнаружено вещество с уникальными свойствами Его назвали «нейтронной лазаньей».
Авто
На продажу выставили «Хаммер», снимавшийся в «Ералаше» Нынешний владелец автомобиля уверяет, что созданный в единственном экземпляре внедорожник эксплуатируется крайне редко, и просит за авто почти 3 000 000 рублей
Кино
Жена Эрнста снимается в эротическом сериале «Содержанки» Студия Yellow, Black and White запустила в производство многосерийный триллер о гламурной жизни
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Мамы говорят
Виктория Иванова Мой сын-дебил?.. 297
Ваше Величество Юбилейный вечер журнала Tatler 270
Ваше Величество Эмми - 2018 234
Ящер Непознавательная тема 233
Леди
Пять звездных жен, которым развод пошел только на пользу Наши героини смогли доказать свое право на счастье и стать сильнее.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь