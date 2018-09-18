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11:50 (мск), источник: РИА Новости

Фрагменты тел экипажа Ил-20 подняли на борт российских кораблей в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Фрагменты тел экипажа сбитого Ил-20 и личные вещи, а также обломки самолета подняты на борт российских кораблей в Сирии, говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Источник: РИА Новости

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Следите за развитием темы«Исчезновение Ил-20 ВКС РФ в Латакии»
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