Лечащие активиста Pussy Riot немецкие врачи полагают, что его могли отравить

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Немецкие врачи, лечащие активиста арт-группы «Война» и Pussy Riot Петра Верзилова в берлинской клинике «Шарите», полагают, что он, с высокой долей вероятности, мог быть отравлен. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Берлине представитель медицинского учреждения.