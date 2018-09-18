Лечащие активиста Pussy Riot немецкие врачи полагают, что его могли отравить
Медики заявили, что жизни Петра Верзилова ничего не угрожает.
Медики заявили, что жизни Петра Верзилова ничего не угрожает.
БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Немецкие врачи, лечащие активиста
«С высокой долей вероятности имело место отравление», — сказал он.
По данным клиники, Верзилов подвергся воздействию вещества, которое поражает нервную систему. Как отметил представитель «Шарите», сейчас жизни пациента ничто не угрожает. При этом он не уточнил, что именно стало причиной проблем со здоровьем.