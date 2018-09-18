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11:56 (мск), источник: ТАСС

Лечащие активиста Pussy Riot немецкие врачи полагают, что его могли отравить

Медики заявили, что жизни Петра Верзилова ничего не угрожает.

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Источник: Reuters

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Немецкие врачи, лечащие активиста арт-группы «Война» и Pussy Riot Петра Верзилова в берлинской клинике «Шарите», полагают, что он, с высокой долей вероятности, мог быть отравлен. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Берлине представитель медицинского учреждения.

«С высокой долей вероятности имело место отравление», — сказал он.

По данным клиники, Верзилов подвергся воздействию вещества, которое поражает нервную систему. Как отметил представитель «Шарите», сейчас жизни пациента ничто не угрожает. При этом он не уточнил, что именно стало причиной проблем со здоровьем.

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