Племяннику Тельмана Исмаилова предъявлено обвинение в похищении певца Авраама Руссо

«Следствие задержало Заура Марданова, ему предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ (Похищение человека)», — сказала Русакова «Интерфаксу».
Как ожидается, во вторник следствие выйдет с ходатайством об аресте Марданова в Басманный суд Москвы. Если его вина будет доказана, племяннику бизнесмена грозит наказание от пяти до двенадцати лет заключения.
Русакова отметила, что Исмаилов фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено.
По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Исмаилов якобы с целью склонения Руссо к совместной концертной деятельности организовал через своего племянника преступление. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.
«Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло», — заявила адвокат.
Исмаилов уехал из России и был арестован заочно по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.