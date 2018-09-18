От сирийской ПВО израильский F-16 прикрылся российским Ил-20
Минобороны РФ объяснило причины гибели самолета с 15 военными на борту.
Минобороны РФ объяснило причины гибели самолета с 15 военными на борту.
Минобороны РФ объяснило вчерашнее исчезновение самолета Ил-20 над Средиземным морем. Как утверждают в ведомстве, он был сбит сирийскими ПВО, но по вине израильских летчиков, подставивших его под удар. В Израиле пока отказываются
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на сегодняшнем брифинге назвал причины гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Напомним, что об исчезновении самолета стало известно вчера вечером.
Сбитый Ил-20 был самолетом радиоэлектронной разведки, который действовал в Сирии. На его борту было 15 российских военнослужащих. Спасательная операция в районе его крушения продолжается, но шансов обнаружить
Израильские самолеты, по которым пытались попасть сирийские силы ПВО, вчера нанесли удары по объектам в районе Латакии. Атака была проведена со стороны моря. По данным сирийского государственного агентства SANA, целью атаки были промышленные предприятия.
Российская сторона убеждена, что израильские военные изначально создавали опасную ситуацию. «Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20», — заявил господин Конашенков.
Представитель Минобороны считает, что израильские пилоты «не могли не видеть российский самолет», но «тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию».
При этом заранее о своем намерении нанести удар израильская авиация не сообщила. «По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону, — сказал господин Конашенков.— Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия».
Израильская сторона
Кирилл Кривошеев, Марианна Беленькая