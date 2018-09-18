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12:59 (мск), источник: Коммерсантъ

От сирийской ПВО израильский F-16 прикрылся российским Ил-20

Минобороны РФ объяснило причины гибели самолета с 15 военными на борту.

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Источник: AFP 2018

Минобороны РФ объяснило вчерашнее исчезновение самолета Ил-20 над Средиземным морем. Как утверждают в ведомстве, он был сбит сирийскими ПВО, но по вине израильских летчиков, подставивших его под удар. В Израиле пока отказываются как-то комментировать произошедшее, однако в Москве не собираются закрывать глаза на «безответственные действия» и обещают «адекватные ответные действия».

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на сегодняшнем брифинге назвал причины гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Напомним, что об исчезновении самолета стало известно вчера вечером.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16 (их использовали израильские военные.— “Ъ”), был сбит ракетой комплекса С-200».

Сбитый Ил-20 был самолетом радиоэлектронной разведки, который действовал в Сирии. На его борту было 15 российских военнослужащих. Спасательная операция в районе его крушения продолжается, но шансов обнаружить кого-то живым практически нет.

Израильские самолеты, по которым пытались попасть сирийские силы ПВО, вчера нанесли удары по объектам в районе Латакии. Атака была проведена со стороны моря. По данным сирийского государственного агентства SANA, целью атаки были промышленные предприятия.

Российская сторона убеждена, что израильские военные изначально создавали опасную ситуацию. «Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20», — заявил господин Конашенков.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации
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Представитель Минобороны считает, что израильские пилоты «не могли не видеть российский самолет», но «тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию».

При этом заранее о своем намерении нанести удар израильская авиация не сообщила. «По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону, — сказал господин Конашенков.— Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия».

Израильская сторона как-либо отвечать на обвинения отказалась. «Пока у нас нет реакции», — сказала агентству «РИА Новости» пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус. Не поступало комментариев и от Дамаска, хотя вину на него российские военные не возлагают даже частично.

Кирилл Кривошеев, Марианна Беленькая

Израиль пока не комментирует обвинение в причастности к гибели российского самолета
Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»
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