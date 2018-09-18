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13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Что такое Ил-20

Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системами ПВО Сирии во время атаки израильских истребителей F-16. На борту находились 15 человек, все они погибли. Краткая история и ТТХ самолета — в материале «Ъ».

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Источник: РИА "Новости"

Турбовинтовой самолет комплексной радиоэлектронной, фоторазведки и радиоперехвата Ил-20 создан в 1968 году в ОКБ Ильюшина на базе пассажирского Ил-18. Первый полет состоялся 21 марта 1968 года, испытания завершились в 1969-м.

По бортам передней части пассажирской кабины были установлены фотоаппараты перспективной аэрофотосъемки и станция общей радиотехнической разведки. Под фюзеляжем — антенна радиолокационной станции бокового обзора «Игла-1». Также на самолете имеется станция детальной радиотехнической разведки «Квадрат-2» и аппаратура радиоперехвата. В дальнейшем разведаппаратура модернизировалась. В советское время Ил-20 использовался для разведки вдоль пограничной полосы и государственной границы.

Самолет производился с 1968 по 1976 год на Московском машиностроительном заводе «Знамя Труда» (входит в РСК «МиГ). Всего было выпущено около 20 Ил-20 и модифицированных Ил-20М.

Размах крыла — 37,4 м, Длина — 35,9 м, высота — 10,2 м. Максимальная скорость — 675 км/ч, крейсерская — 620 км/ч. Практическая дальность — 6,2 тыс. км, потолок — 10 тыс. км. Экипаж — 13 человек.

Самолет до сих пор эксплуатируется морской авиацией ВМФ России и Воздушно-космическими силами РФ. В 2000—2010-х годах остававшиеся в распоряжении Минобороны Ил-20 были модернизированы и прошли капитально-восстановительный ремонт.

Следите за развитием темы«Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»
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