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15:02 (мск), источник: РИА Новости

Израиль отрицает свою ответственность за крушение российского Ил-20

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Израиль отрицает свою ответственность за крушение российского Ил-20 в Сирии, заявили в израильском военном ведомстве.

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По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и Хезболла.

Подчеркивается, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента.

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Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением в российского самолета.

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат «Овернь» (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.
По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

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