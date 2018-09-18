Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств

Источник: РИА "Новости"

«Что касается вашего сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет — это все-таки другая ситуация», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос «Интерфакса».

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Глава российского государства пояснил, что «тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет».

«Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — добавил Путин.

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда — беда для нас всех, для страны, для близких наших погибших товарищей. прежде всего приношу соболезнования близким погибших», — подчеркнул президент.

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Ответ, который заметят все

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.

В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.

Владимир Путин подчеркнул, что оценка этих событий Министерством обороны РФ полностью с ним согласована.

«Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться. А наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении министерства обороны РФ, которое со мной полностью согласовано», — сказал президент.

Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все. Владимир Путин президент РФ

Армия Израиля возложила вину за произошедшее на Сирию и заявила, что Иран и «Хезболла» причастны к случайному инциденту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже обсудил произошедшее со своим израильским коллегой и подтвердил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. По данным израильских СМИ, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным.