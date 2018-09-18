Шойгу рассказал о задачах сбитого в Сирии Ил-20

Источник: РИА "Новости"

Сбитый сирийской системой ПВО российский самолет Ил-20 выполнял в идлибской зоне деэскалации разведывательные задачи. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа действия Военно-воздушных сил Израиля, из-за которых погибли российские военные. Коллегия Минобороны России почтила минутой молчания память 15 погибших военных.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек выполнял разведзадание «как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии».

«Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар», — цитирует Сергея Шойгу РИА Новости.

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По словам министра обороны РФ, израильские истребители нанесли удары по объектам на территории Сирии, предупредив об этом лишь за минуту до атаки. «В результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО был сбит российский самолет Ил-20», — добавил он.

Шойгу 18 сентября уведомил министра обороны Израиля Авигдора Либермана, что Россия не оставит действия израильских ВВС без ответа.

18 сентября Министерство обороны России заявило, что «вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», отметив, что РФ неоднократно призывала Израиль «воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих».