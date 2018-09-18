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19:30 (мск), источник: Daily Storm

Шойгу рассказал о задачах сбитого в Сирии Ил-20

Министр обороны России пообещал, что Москва не оставит без ответа действия израильских ВВС.

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Источник: РИА "Новости"

Сбитый сирийской системой ПВО российский самолет Ил-20 выполнял в идлибской зоне деэскалации разведывательные задачи. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа действия Военно-воздушных сил Израиля, из-за которых погибли российские военные. Коллегия Минобороны России почтила минутой молчания память 15 погибших военных.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек выполнял разведзадание «как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии».

«Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар», — цитирует Сергея Шойгу РИА Новости.

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По словам министра обороны РФ, израильские истребители нанесли удары по объектам на территории Сирии, предупредив об этом лишь за минуту до атаки. «В результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО был сбит российский самолет Ил-20», — добавил он.

Шойгу 18 сентября уведомил министра обороны Израиля Авигдора Либермана, что Россия не оставит действия израильских ВВС без ответа.

18 сентября Министерство обороны России заявило, что «вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», отметив, что РФ неоднократно призывала Израиль «воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих».

Ил-20, по информации Минобороны РФ, сбила ракета сирийского комплекса ПВО С-200 в результате действий пилотов израильских истребителей F-16. Самолеты Израиля, как уточнили в ведомстве, совершали бомбометание недалеко от французского фрегата «Оверн» (Auvergne) и прикрылись от сирийской системы ПВО заходившим на посадку российским самолетом. В результате Ил-20, «у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Израиль, по его словам, действовал 17 сентября враждебно и провокационно, что дает России «право на адекватные ответные действия».

Следите за развитием темы«Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»
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