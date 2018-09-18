СКР возбудил уголовное дело в связи с катастрофой Ил-20
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«На месте происшествия совместно с представителями Минобороны России работают следователи и криминалисты СК России», — рассказала журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко (цитата по ТАСС).
Российский самолет был сбит над Средиземным морем 17 сентября. На борту судна находились 15 военнослужащих. Москва возложила ответственность за инцидент на
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