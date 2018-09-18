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18 сентября, источник: Коммерсантъ

СКР возбудил уголовное дело в связи с катастрофой Ил-20

Главное военно-следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту катастрофы российского самолета Ил-20 в Сирии.

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«На месте происшествия совместно с представителями Минобороны России работают следователи и криминалисты СК России», — рассказала журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко (цитата по ТАСС).

Российский самолет был сбит над Средиземным морем 17 сентября. На борту судна находились 15 военнослужащих. Москва возложила ответственность за инцидент на Тель-Авив. В российском Минобороны утверждают: четыре F-16 Израиля начали бомбить Латакию недалеко от заходившего на посадку российского самолета — израильские летчики фактически подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения, в том числе отправить в Москву главу ВВС Израиля Амикама Норкина. Израиль считает виновными в случившемся сирийских военных.

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