СКР возбудил уголовное дело в связи с катастрофой Ил-20

Российский самолет был сбит над Средиземным морем 17 сентября. На борту судна находились 15 военнослужащих. Москва возложила ответственность за инцидент на Тель-Авив. В российском Минобороны утверждают: четыре F-16 Израиля начали бомбить Латакию недалеко от заходившего на посадку российского самолета — израильские летчики фактически подставили его под огонь средств ПВО Сирии.