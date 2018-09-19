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00:48 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура начала проверку после столкновения автобусов под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, сообщает региональное управление СК России.

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В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
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«Автобусы «Вольво» и «Неоплан», выполнявшие междугородние перевозки, столкнулись в Новоусманском районе на 525 км трассы М-4 «Дон».
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Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы «Дон», возле поворота на Новую Усмань. Как сообщил представитель управления МВД по региону, один из автобусов стоял на обочине, второй в него въехал.

По данным МЧС, в аварии погибли пять человек, полиция и медики информируют о четырех погибших и 20 пострадавших.

«Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают следователи.

«В рамках доследственной проверки будут опрошены очевидцы, истребована документация, регламентирующая осуществление организациями услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщает следствие.

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