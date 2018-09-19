Прокуратура начала проверку после столкновения автобусов под Воронежем

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы «Дон», возле поворота на Новую Усмань. Как сообщил представитель управления МВД по региону, один из автобусов стоял на обочине, второй в него въехал.
По данным МЧС, в аварии погибли пять человек, полиция и медики информируют о четырех погибших и 20 пострадавших.
«Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи.
«В рамках доследственной проверки будут опрошены очевидцы, истребована документация, регламентирующая осуществление организациями услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщает следствие.
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