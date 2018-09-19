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05:45 (мск), источник: ТАСС

Попавшие в ДТП под Воронежем автобусы принадлежали индивидуальным предпринимателям

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Два пассажирских автобуса, попавшие во вторник в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, принадлежали индивидуальным предпринимателям из Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
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8 (473) 277-99-00Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Воронежской области
«Автобусы «Вольво» и «Неоплан», выполнявшие междугородние перевозки, столкнулись в Новоусманском районе на 525 км трассы М-4 «Дон».
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«Автобусы принадлежали индивидуальным предпринимателям. Предпринимателю из Карачаево-Черкесии принадлежал автобус Volvo, а предпринимателю из Ставропольского края — Neoplan. Водитель из КЧР — 1962 года рождения, из Ставрополья — 1972 года рождения. Один из них погиб», — сказала представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Елена Подтынных.

По ее словам, автобусы выполняли не регулярные рейсы, а занимались частными перевозками. Как сообщили ТАСС на телефоне «горячей линии», открытой МЧС после столкновения двух пассажирских автобусов под Воронежем, на номер поступило порядка 50 звонков из Волгограда, Москвы, Карачаево-Черкессии. «Уточняются списки погибших и пострадавших», — добавила собеседница.

Она уточнила, что погиб водитель Neoplan. По ее данным, еще трое погибших в ДТП также являлись пассажирами этого автобуса.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС России по Воронежской области ТАСС сообщили, что автобус Volvo, следовавший по маршруту Москва — Пятигорск, стоял на обочине. Автобус марки Neoplan врезался в него на ходу.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на 525-м километре трассы М-4 «Дон». По официальным сведениям, погибли пять человек, около 20 пострадали. Детей среди пассажиров не было.

Число погибших в ДТП под Воронежем выросло до 5
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