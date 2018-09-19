Газета The Sun сообщила имена отравившихся в Солсбери британца и его русской жены

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Женщина, которая, по данным газеты, работает моделью, сама рассказала газете, что она и ее муж почувствовали себя плохо под конец ужина. При этом у Кинга, по словам Шапиро, «пошла пена изо рта». Семейная пара была доставлена в больницу Солсбери. Мужчина был введен в искусственную кому и, как призналась Шапиро, она после этого его не видела.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах газета сообщает, что пара могла быть отравлена стрихнином. Ранее во вторник пресс-служба полиция графства Уилтшир информировала, инцидент не рассматривается, как «подозрительный», и что пострадавшие при отравлении не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества.

В воскресенье полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.