Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в Сирии
Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники опубликовал список погибших при крушении российского
Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники опубликовал список погибших при крушении российского
В списке значится 15 имен: Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что израильские ВВС прикрывались российским Ил-20, и рассказал, что предупреждение об атаке F-16 поступило ровно за минуту до нанесения удара.
В Кремле подчеркнули, что инцидент с Ил-20 — результат несоблюдения
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