Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден человек, который продырявил российский корабль «Союз»
Раскрыт секрет невидимой машины (фото)
Дети Пугачевой и Галкина с размахом отпраздновали день рождения
На Ямале обнаружили невероятное для Земли явление
23-летнюю чемпионку Европы Диану Каратееву нашли мертвой
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Шаманов назвал ответные меры после инцидента с Ил-20 в небе Сирии
Красовский посмеялся над Петровым и Бошировым
Асмус, Гусева и Домогаров снимаются вместе: фото с площадки
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов
Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА в Лиге чемпионов
Россиянка посетила за рубежом место, отбившее желание вовращаться
Владелица магазина испугалась, узнав, что изменила
Валерий Леонтьев о последствиях тяжелой болезни: Все облезло
Малахов развлекается в Тбилиси с новой пассией
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
17:04 (мск), источник: ТАСС

На тотальное наблюдение в колониях и СИЗО и хранение видео требуется 16 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Тотальное оснащение видеорегистраторами сотрудников исправительных учреждений и видеокамерами — помещений, а также хранение видеоматериалов сроком не менее года потребует выделения более 16 млрд рублей из бюджета.

Наверх
Источник: Федеральная служба исполнения наказаний

Об этом сообщил первый замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).

«Общая потребность территориальных органов ФСИН России в переносных видеорегистраторах составляет более 28 тыс. комплектов, на закупку которых потребуется полмиллиарда рублей. В камерах видеонаблюдения, системах охранного телевидения — 34 тыс. Это потребует еще около 1 млрд рублей. Для реализации увеличения хранения сроков видеоматериалов до одного года потребуется выделение еще около 15 млрд рублей», — сказал он.

Рудый также отметил, что в среднесрочной перспективе осуществить это невозможно. Кроме того, для качественного несения службы потребуется также увеличить штат, так как нагрузка на операторов наблюдения значительно возрастет.

Как сообщил Рудый, дополнительные меры вводятся в связи с происшествиями в ярославской и брянской колониях. Он отметил, что проводится анализ материалов проверок по всем случаям применения физической силы и спецсредств к заключенным. В случае выявления нарушений принимаются соответствующие меры реагирования.

Новость
Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

В этой связи ФСИН России намерена обеспечить постоянное ношение сотрудниками учреждений уголовно-исправительной системы (УИС) включенных переносных видеорегистраторов во время несения службы. «Также поставлена задача оборудовать все запираемые помещения камерами видеонаблюдения. В каждом учреждении [планируется]обеспечить архивы [за срок] не менее 30 суток», — сказал он.

По состоянию на 1 июля 2018 года в учреждениях ФСИН России для наблюдения используются 116 тыс. видеокамер, что в два раза больше, чем в 2012 году (50 тыс.). Количество переносных видеорегистраторов с 2012 года выросло в три раза — с 6 тыс. до 18 тыс. Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил ТАСС, что служба уже договорилась о поставках неотключаемых видеорегистраторов для сотрудников исправительных учреждений. По его словам, в перспективе ведомство намерено сделать тотальным охват видеонаблюдением всех помещений в колониях и СИЗО, где находится спецконтингент.

ЧП в колониях

Как сообщил ранее ТАСС Максименко, в ходе масштабных проверок, начатых после ЧП в колонии Ярославля, выявлены 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись с регистратора одного из сотрудников с кадрами «воспитательного» избиения осужденного Евгения Макарова, произошедшего 27 июня 2017 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий, в нем фигурируют 12 бывших сотрудников колонии. 11 из них заключены под стражу, один — под домашний арест.

 Когда "русские не будут работать": почему США атаковали Сирию утром
Дед носил браунинг в кармане, чтобы застрелиться, если случится авария
Кремль поддержал решение ЦИК по выборам губернатора в Приморье
Семья обнаружила странное существо на пляже в Новой Зеландии
В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику подростка
Как выглядит самое старое кладбище автомобилей (фото)
Власти снова озаботились карточными переводами россиян
Пользователи Сети узнали секрет игры из детства Duck Hunt
Работодатели рассказали о самых нелепых собеседованиях
Спорт
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро) Новое – уже седьмое по счету – поколение Volkswagen Transporter будет построено на совершенно новой платформе
Кино
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку Ольга Бузова продолжает искать любовь на собственном реалити-шоу
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Дети
Ксения Собчак станет мамой во второй раз Беременность ведущей уже замечают окружающие
Леди
6 самых известных темнокожих женщин в истории Рассказываем о выдающихся чернокожих женщинах XX века, которые поставили мир на колени.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь