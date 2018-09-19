На тотальное наблюдение в колониях и СИЗО и хранение видео требуется 16 млрд рублей

Источник: Федеральная служба исполнения наказаний

Об этом сообщил первый замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).

«Общая потребность территориальных органов ФСИН России в переносных видеорегистраторах составляет более 28 тыс. комплектов, на закупку которых потребуется полмиллиарда рублей. В камерах видеонаблюдения, системах охранного телевидения — 34 тыс. Это потребует еще около 1 млрд рублей. Для реализации увеличения хранения сроков видеоматериалов до одного года потребуется выделение еще около 15 млрд рублей», — сказал он.

Рудый также отметил, что в среднесрочной перспективе осуществить это невозможно. Кроме того, для качественного несения службы потребуется также увеличить штат, так как нагрузка на операторов наблюдения значительно возрастет.

Как сообщил Рудый, дополнительные меры вводятся в связи с происшествиями в ярославской и брянской колониях. Он отметил, что проводится анализ материалов проверок по всем случаям применения физической силы и спецсредств к заключенным. В случае выявления нарушений принимаются соответствующие меры реагирования.

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В этой связи ФСИН России намерена обеспечить постоянное ношение сотрудниками учреждений уголовно-исправительной системы (УИС) включенных переносных видеорегистраторов во время несения службы. «Также поставлена задача оборудовать все запираемые помещения камерами видеонаблюдения. В каждом учреждении [планируется]обеспечить архивы [за срок] не менее 30 суток», — сказал он.

По состоянию на 1 июля 2018 года в учреждениях ФСИН России для наблюдения используются 116 тыс. видеокамер, что в два раза больше, чем в 2012 году (50 тыс.). Количество переносных видеорегистраторов с 2012 года выросло в три раза — с 6 тыс. до 18 тыс. Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил ТАСС, что служба уже договорилась о поставках неотключаемых видеорегистраторов для сотрудников исправительных учреждений. По его словам, в перспективе ведомство намерено сделать тотальным охват видеонаблюдением всех помещений в колониях и СИЗО, где находится спецконтингент.

ЧП в колониях

Как сообщил ранее ТАСС Максименко, в ходе масштабных проверок, начатых после ЧП в колонии Ярославля, выявлены 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.