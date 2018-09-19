В селе Кенделен в КБР произошли беспорядки
НАЛЬЧИК, 19 сен — РИА Новости. Следственные органы
НАЛЬЧИК, 19 сен — РИА Новости. Следственные органы
«Восемнадцатого сентября 2018 года участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в селение Кенделен. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники МВД по КБР и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, «в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности».
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