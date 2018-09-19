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18:20 (мск), источник: РИА Новости

В селе Кенделен в КБР произошли беспорядки

НАЛЬЧИК, 19 сен — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии поводят доследственную проверку по факту беспорядков в селении Кенделен в Эльбрусском районе республики, сообщает СУСК по региону.

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«Восемнадцатого сентября 2018 года участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в селение Кенделен. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники МВД по КБР и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Как отмечают в ведомстве, неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, «в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности».

«В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — подчеркивает следствие.
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