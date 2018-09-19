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18:50 (мск), источник: Это Кавказ

СК начал проверку обстоятельств конфликта в кабардино-балкарском селе Кенделен

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с конфликтом в селе Кенделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Накануне местные жители не пропустили участников конного похода.

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По данным следственного управления СК РФ по КБР, 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в село Кенделен. Чтобы не допустить столкновения сторон, на место прибыли сотрудники республиканского управления МВД и Росгвардии. При этом неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования правоохранителей, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон. В частности, они размещали в соцсетях недостоверную информацию о происходящем, призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности, сообщается на сайте регионального управления.

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«В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечается в сообщении ведомства.

Канжальская битва произошла в 1708 году. В ходе этого сражения кабардинцы под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея, состоявшие из турок и крымских татар.

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