СК начал проверку обстоятельств конфликта в кабардино-балкарском селе Кенделен

По данным следственного управления СК РФ по КБР, 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в село Кенделен. Чтобы не допустить столкновения сторон, на место прибыли сотрудники республиканского управления МВД и Росгвардии. При этом неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования правоохранителей, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон. В частности, они размещали в соцсетях недостоверную информацию о происходящем, призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности, сообщается на сайте регионального управления.