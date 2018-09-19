СК начал проверку обстоятельств конфликта в кабардино-балкарском селе Кенделен
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с конфликтом в селе Кенделен Эльбрусского района
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с конфликтом в селе Кенделен Эльбрусского района
По данным следственного управления СК РФ по КБР, 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в село Кенделен. Чтобы не допустить столкновения сторон, на место прибыли сотрудники республиканского управления МВД и Росгвардии. При этом неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования правоохранителей, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон. В частности, они размещали в соцсетях недостоверную информацию о происходящем, призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности, сообщается на сайте регионального управления.
Канжальская битва произошла в 1708 году. В ходе этого сражения кабардинцы под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея, состоявшие из турок и крымских татар.
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