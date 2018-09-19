Горы и предубеждения

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Кабардино-Балкарии продолжаются межнациональные волнения и столкновения с полицией в ауле Кенделен. Поводом для конфликта стало проведение кабардинскими организациями конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы: они считают, что тогда черкесы победили войска крымских татар. Итоги этого сражения до сих пор болезненно воспринимаются тюркскими активистами, поэтому жители балкарского села Кенделен запретили конникам проходить по их территории. На помощь балкарцам в село прибыли участники черкесских молодежных организаций; вспыхнувший конфликт попытались остановить силы Росгварии, которым в итоге пришлось использовать дубинки и даже стрелять в воздух. Сейчас село заблокировано правоохранительными органами, власти республики пытаются договориться с участниками столкновений. Следственный комитет начал проверку по фактам нападений на полицию и «возбуждения ненависти» в соцсетях.

Кабардинская общественная организация «Шууей Хасэ» планировала 17 сентября провести конный поход в честь 310-летия Канжальской битвы. Предполагалось, что в переходе будут участвовать 200 всадников на лошадях особой кабардинской породы. Однако незадолго до назначенного срока полиция провела беседы с активистами, попытавшись убедить их отменить мероприятие. В результате на переход решились только 30 человек. Возглавил отряд Ибрагим Яганов — известный в республике коннозаводчик, участвовавший в начале 1990-х годов в грузино-абхазской войне.

Канжальская битва — один из эпизодов кавказских войн XVIII века. Считается, что она произошла в 1708 году у подножия горы Канжол. Это сражение до сих пор является болезненной темой на Северном Кавказе. По одной из версий, черкесы отказались платить увеличенную дань крымскому хану и османскому султану. Войско хана, посланное усмирить недовольных, было наголову разбито отрядами местного ополчения. Для черкесов, кабардинцев и других адыгоязычных народов оно является одним из символов национального героизма. Тюркские народы — включая балкарцев — негативно относятся к этой теме: среди них распространен лозунг «Канжальской битвы не было». Есть и третья версия — что сражение было эпизодом феодальной войны, а не национально-освободительной. Ее сторонники указывают, что черкесы воевали по обе стороны конфликта.

В 2008 году черкесские активисты уже проводили конный поход, посвященный 300-летию битвы. Как сообщал тогда «Кавказский узел», Совет старейшин балкарского народа заявил, что участники перехода установили на горе Канжол памятный знак — «воткнутый в землю кинжал, символ, который в старину означал, что данная земля завоевана». Как раз накануне жители расположенного неподалеку балкарского аула Кенделен обратились к руководству Кабардино-Балкарии с просьбой вернуть муниципалитету 47 тыс. га земли, которые ранее были признаны «межселенными территориями». Кабардинский переход подлил масла в огонь: балкарцы восприняли установку памятного знака как попытку захватить их землю. Это усилило трения между балкарцами, которых в КБР около 12%, и кабардинцами, составляющими большинство.

Переход 2018 года также должен был пройти через Кенделен. Но помня о событиях десятилетней давности, господин Яганов решил провести свой небольшой отряд другой дорогой — в обход балкарского села. Но это решение было негативно воспринято уже в черкесской среде.

После того как в соцсетях появилась информация об изменении маршрута, к аулу стали подтягиваться активисты адыгских молодежных организаций. Они потребовали, чтобы конники на обратном пути обязательно прошли через Кенделен.

Как рассказали «Ъ» жители балкарского аула, противостояние началось утром 18 сентября. Небольшая колонна молодых людей с адыгскими флагами попыталась пройти по селу, скандируя лозунги. Дорогу им преградили местные жители, среди которых было много молодежи и женщин. Началась потасовка, в ходе которой несколько человек получили травмы. В соцсетях распространилась информация, будто «черкесы избили балкарского старца» — в подтверждение прилагалось короткое видео с пожилым мужчиной, чье лицо было залито кровью.

Поначалу конфликт пыталась погасить полиция, позже в село были введены войска Росгврдии, которые жестко разделили конфликтующих.

На многочисленных видео в Instagram видно, как росгвардейцы разделяют конфликтующие стороны металлическими щитами и бьют людей дубинками. Также слышны звуки выстрелов — по словам авторов видео, это предупредительные выстрелы в воздух. Также на записях видно, как участники столкновений кидают в росгвардейцев камни.

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К селу начали съезжаться люди со всей республики — очевидцы сообщили «Ъ», что конфликт собрал множество людей, «намного больше, чем собрал даже недавний митинг против пенсионной реформы в Нальчике». Так, на помощь кенделенцам прибыла, как утверждают очевидцы, колонна почти из 100 машин из Карачаево-Черкесии (где этнические родственники балкарцев карачаевцы составляют более 40%, а черкесы — около 12%). Ночью противостояние несколько улеглось, село было оцеплено, кроме того, местные жители выставили караулы на въезде в село и всю ночь жгли костры. Стороны конфликта никуда не разошлись, а разбили друг против друга два лагеря: кабардинский и балкарский.

Источник «Ъ», находящийся сейчас в селе, рассказал, что Кенделен до сих пор оцеплен войсками, «туда никого не пропускают, кроме местных жителей, которые могут предъявить паспорт с пропиской».

А через трассу, которая ведет к всесезонному горному курорту Приэльбрусье, пропускают только автобусы с туристами.

«Сейчас в селе ведут переговоры — говорят, что приехал кто-то из правительства республики. Надеемся, что договорятся миром, потому что обстановка тут накалена, все на нервах», — рассказал «Ъ» житель Кенделена, попросивший его не называть. По его словам, пока в противоборствующие лагеря продолжают стекаться люди и их становится все больше. «Мы тут слышим выкрики, что надо все стереть с лица земли, хотя провокаторов, которые больше всего кричат, наверное, человек 15 — остальные вроде адекватные люди», — рассказал житель села.

Руководитель общественной организации «Права человека в КБР» Валерий Хатажуков считает, что конфликт — проявление слабости республиканской власти, которая, «мягко говоря, недоработала в этом вопросе, хотя хорошо была информирована о готовящемся мероприятии».

Представители балкарской общественности, в свою очередь, заявили «Ъ», что «в ситуацию должен вмешаться лично Путин», а пока что для стабилизации в республике «нужно запретить все национальные общественные организации: и кабардинские, и балкарские».

Когда готовился материал, в социальных сетях появились видео, где толпа молодых людей, скандирующих лозунги, пытается прорвать оцепление омоновцев уже в кабардинском селении Заюково. Мужчины бросают в ОМОН дымовые шашки. По информации источников, машины с номерами соседнего региона КЧР в Заюково также забрасывают камнями.

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Тем временем следственное управление СКР по КБР начало доследственную проверку по событиям в Кенделене. «Неустановленные лица применили физическое насилие в отношении представителей власти, пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, призывы, возбуждающие ненависть и вражду по признаку национальности, — заявила пресс-служба ведомства.— В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела».

В правительстве КБР и МВД республики ситуацию пока никак не комментируют. Зато высказался экс-глава КБР, ныне сенатор от республики Арсен Каноков. Он заявил в соцсетях, что годовщина Канжальской битвы — повод для «определенных сил» обострить ситуацию в регионе, «чтобы вбить клин между двумя дружественными народами». Сенатор с грустью признал, что «наша кабардино-балкарская молодежь, возможно подогретая какими-то мнимыми патриотами, легко на это повелась». Вместе с тем он отметил, что определенную роль в эскалации конфликта сыграла и «недостаточно продуманная организация акции со стороны ее устроителей». Арсен Каноков призвал жителей республики к спокойствию: «Ни одна великая битва далекого прошлого не стоит того, чтобы ее использовали в качестве аргумента для ссоры добрых друзей, живущих на одной земле».

Тем временем черкесские активисты собираются у здания правительства Кабардино-Балкарии в Нальчике, где требуют от властей разобраться в конфликтной ситуации.