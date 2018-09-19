Горы и предубеждения
Спор
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Кабардинская общественная организация «Шууей Хасэ» планировала 17 сентября провести конный поход в честь 310-летия Канжальской битвы. Предполагалось, что в переходе будут участвовать 200 всадников на лошадях особой кабардинской породы. Однако незадолго до назначенного срока полиция провела беседы с активистами, попытавшись убедить их отменить мероприятие. В результате на переход решились только 30 человек. Возглавил отряд Ибрагим Яганов — известный в республике коннозаводчик, участвовавший в начале 1990-х годов в
Канжальская битва — один из эпизодов кавказских войн XVIII века. Считается, что она произошла в 1708 году у подножия горы Канжол. Это сражение до сих пор является болезненной темой на Северном Кавказе. По одной из версий, черкесы отказались платить увеличенную дань крымскому хану и османскому султану. Войско хана, посланное усмирить недовольных, было наголову разбито отрядами местного ополчения. Для черкесов, кабардинцев и других адыгоязычных народов оно является одним из символов национального героизма. Тюркские народы — включая балкарцев — негативно относятся к этой теме: среди них распространен лозунг «Канжальской битвы не было». Есть и третья версия — что сражение было эпизодом феодальной войны, а не
В 2008 году черкесские активисты уже проводили конный поход, посвященный 300-летию битвы. Как сообщал тогда «Кавказский узел», Совет старейшин балкарского народа заявил, что участники перехода установили на горе Канжол памятный знак — «воткнутый в землю кинжал, символ, который в старину означал, что данная земля завоевана». Как раз накануне жители расположенного неподалеку балкарского аула Кенделен обратились к руководству
Переход 2018 года также должен был пройти через Кенделен. Но помня о событиях десятилетней давности, господин Яганов решил провести свой небольшой отряд другой дорогой — в обход балкарского села. Но это решение было негативно воспринято уже в черкесской среде.
Как рассказали «Ъ» жители балкарского аула, противостояние началось утром 18 сентября. Небольшая колонна молодых людей с адыгскими флагами попыталась пройти по селу, скандируя лозунги. Дорогу им преградили местные жители, среди которых было много молодежи и женщин. Началась потасовка, в ходе которой несколько человек получили травмы. В соцсетях распространилась информация, будто «черкесы избили балкарского старца» — в подтверждение прилагалось короткое видео с пожилым мужчиной, чье лицо было залито кровью.
На многочисленных видео в Instagram видно, как росгвардейцы разделяют конфликтующие стороны металлическими щитами и бьют людей дубинками. Также слышны звуки выстрелов — по словам авторов видео, это предупредительные выстрелы в воздух. Также на записях видно, как участники столкновений кидают в росгвардейцев камни.
К селу начали съезжаться люди со всей республики — очевидцы сообщили «Ъ», что конфликт собрал множество людей, «намного больше, чем собрал даже недавний митинг против пенсионной реформы в Нальчике». Так, на помощь кенделенцам прибыла, как утверждают очевидцы, колонна почти из 100 машин из
А через трассу, которая ведет к всесезонному горному курорту Приэльбрусье, пропускают только автобусы с туристами.
«Сейчас в селе ведут переговоры — говорят, что приехал
Руководитель общественной организации «Права человека в КБР» Валерий Хатажуков считает, что конфликт — проявление слабости республиканской власти, которая, «мягко говоря, недоработала в этом вопросе, хотя хорошо была информирована о готовящемся мероприятии».
Когда готовился материал, в социальных сетях появились видео, где толпа молодых людей, скандирующих лозунги, пытается прорвать оцепление омоновцев уже в кабардинском селении Заюково. Мужчины бросают в ОМОН дымовые шашки. По информации источников, машины с номерами соседнего региона КЧР в Заюково также забрасывают камнями.
Тем временем следственное управление СКР по КБР начало доследственную проверку по событиям в Кенделене. «Неустановленные лица применили физическое насилие в отношении представителей власти, пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, призывы, возбуждающие ненависть и вражду по признаку национальности, — заявила
В правительстве КБР и МВД республики ситуацию пока никак не комментируют. Зато высказался
Тем временем черкесские активисты собираются у здания правительства
Александра Ларинцева, Пятигорск; Александр Черных
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