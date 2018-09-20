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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Ядовитые медузы появились на пляжах в Италии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ядовитые медузы — кубомедузы с телом в форме колокола — появились на пляжах в итальянском регионе Апулия, сообщает Ambienteambienti.

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Источник: Free-Photos/СС0

«С начала июня в Адриатическом море наблюдаются ядовитые кубовидные медузы. Они были замечены в водах у мыса Гаргано, в лагуне Варано, а также недалеко от Бари», — пишет издание.

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Этот вид медуз обитает в водах Атлантического океана. Причиной их появления в Адриатическом море у берегов Италии стало, по мнению ученых, чрезмерное размножение в океане из-за промыслового вылова рыбы, которая питается личинками медуз.

«Медузы приближаются к берегам из-за искусственного освещения пляжей. Поэтому туристам следует избегать купания ночью. При ожоге нужно обработать это место аммиаком и горячей водой и обратиться за медицинской помощью», — цитирует издание биолога Лукрецию Чиленти.

Кубомедузы — это группа медуз, обитающих в теплых морях. Среди них встречаются виды, ожоги которых чрезвычайно ядовиты и могут быть смертельны для человека.

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