Ядовитые медузы появились на пляжах в Италии

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«С начала июня в Адриатическом море наблюдаются ядовитые кубовидные медузы. Они были замечены в водах у мыса Гаргано, в лагуне Варано, а также недалеко от Бари», — пишет издание.

Этот вид медуз обитает в водах Атлантического океана. Причиной их появления в Адриатическом море у берегов Италии стало, по мнению ученых, чрезмерное размножение в океане из-за промыслового вылова рыбы, которая питается личинками медуз.

«Медузы приближаются к берегам из-за искусственного освещения пляжей. Поэтому туристам следует избегать купания ночью. При ожоге нужно обработать это место аммиаком и горячей водой и обратиться за медицинской помощью», — цитирует издание биолога Лукрецию Чиленти.