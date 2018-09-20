Ядовитые медузы появились на пляжах в Италии
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ядовитые медузы — кубомедузы с телом в форме колокола — появились на пляжах в итальянском регионе Апулия, сообщает Ambienteambienti.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ядовитые медузы — кубомедузы с телом в форме колокола — появились на пляжах в итальянском регионе Апулия, сообщает Ambienteambienti.
«С начала июня в Адриатическом море наблюдаются ядовитые кубовидные медузы. Они были замечены в водах у мыса Гаргано, в лагуне Варано, а также недалеко от Бари», — пишет издание.
Этот вид медуз обитает в водах Атлантического океана. Причиной их появления в Адриатическом море у берегов Италии стало, по мнению ученых, чрезмерное размножение в океане
«Медузы приближаются к берегам
Кубомедузы — это группа медуз, обитающих в теплых морях. Среди них встречаются виды, ожоги которых чрезвычайно ядовиты и могут быть смертельны для человека.