Число терактов в мире сократилось на четверть

Источник: AP 2018

По данным ежегодного доклада Госдепартамента США о глобальном терроризме, в 2017 году в мире число террористических актов снизилось на 27%, а количество смертей в результате терактов — на 23%. Главную заслугу в этом внешнеполитическое ведомство видит в действиях США и их международных партнеров. В докладе отмечается, что угрозы со стороны террористических организаций становятся все более серьезными, при этом ответственность за большинство терактов по-прежнему несет запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» (ИГ), а главным спонсором терроризма в мире, по мнению Госдепа, остается Иран.

Как отмечается в новом докладе Госдепартамента США, в 2017 году в мире было совершено 8584 теракта, в результате которых погибли более 18,7 тыс. человек и более 19,4 тыс. пострадали. Еще 8937 человек были похищены или взяты в заложники. В среднем в месяц совершалось 715 терактов в месяц, их жертвами становились 1623 человека, а самым кровавыми были май и июнь.

Сравнивая эти данные с 2016 годом, Госдеп США отмечает снижение общего числа терактов на 23%, а числа смертей — на 27%.

В основном за этим стоит значительное — на 34% — сокращение числа терактов в Ираке. Эта страна продолжает оставаться на первом месте в мире количеству терактов: за год там был совершен 1951 террористический акт, унесший жизни почти 4270 человек. В число десяти стран мира, где в 2017 году было совершено больше всего терактов, вошли также Афганистан, Индия, Пакистан, Филиппины, Нигерия, Сомали, Непал, Египет и Сирия. Несмотря на то что в Афганистане было меньше терактов, чем в Ираке, число пострадавших там оказалось больше. Авторы доклада также отмечают, что на топ-5 стран этого списка приходятся 59% всех жертв.

Комментируя такую тенденцию, глава управления по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Натан Сейлз сказал, что в этом немалая заслуга США и их международных партнеров, которые добились больших успехов в борьбе с террористическими группировками. «Мы освободили почти все территории, которые ИГ удерживало в Ираке и Сирии. Мы усилили давление на “Аль-Каиду”, чтобы предотвратить ее укрепление. Мы расширили работу по выявлению и подрыву злонамеренных действий “Хезболлы” в Ливане и по всему миру. Мы трудились сообща с союзниками и партнерами по всему миру, расширяя обмен информацией, укрепляя безопасность авиаперевозок, защищая закон и правопорядок, противодействуя вербовке террористическими организациями новых боевиков», — заявил он.

Также господин Сейлз сказал, что, «несмотря на все эти успехи, угрозы терроризма в 2017 году стали более серьезными». По его словам, террористические группировки демонстрируют гибкость в выборе тактики, подстраиваются под усилившееся давление международной коалиции, рассеивают силы и затаиваются, а также активно используют современные технологии для вербовки сторонников. Немалые проблемы создают и возвращающиеся домой из зон боевых действий участники вооруженных группировок, которые поддерживают налаженные связи и обладают боевым опытом, сказал Натан Сейлз. Так, по данным Миссии ООН по содействию Афганистану, уже за первые шесть месяцев 2018 года на фоне продолжающихся боевых действий в Афганистане число жертв среди гражданского населения достигло рекордного уровня за все годы сбора этих данных — 1692 человека, что на 1% выше, чем в первом полугодии 2017 года.

Основным государством—спонсором терроризма Госдепартамент США вновь назвал Иран.

В докладе указывается, что эта страна действует через спецподразделение Корпуса стражей исламской революции «Эль-Кудс», а также базирующуюся в Ливане военизированную организацию «Хезболла».

Главным исполнителем терактов в мире, по данным ведомства, по-прежнему остается ИГ — на его счету 857 терактов, в которых погибли 4350 человек.

ИГ уступают другие запрещенные группировки: движение «Талибан» (703 теракта и 3654 жертвы), движение «Харакат аш-Шабааб» (353 теракта, 1464 жертвы), Коммунистическая партия Индии (маоистская) (295 терактов, 206 жертв) и «Боко-Харам» (276 терактов, 1287 жертв). Согласно данным доклада, самой распространенной тактикой совершения терактов в прошлом году было использование взрывных устройств (47%) и огнестрельного оружия (22%), и чаще всего целью террористов становились гражданские лица и их собственность, а также сотрудники полиции.

Анализируя ситуацию в России, авторы доклада отмечают, что страна остается мишенью международных террористических группировок, в первую очередь ИГ. Самым громким терактом прошлого года в России стал взрыв 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, унесший жизни 15 человек. Ведомство отмечает активные действия российского руководства по созданию обширной нормативно-правовой базы для борьбы с терроризмом, однако добавляет, что при этом «правительство России продолжает использовать законы по борьбе с экстремизмом для преследования мирных граждан и организаций, включая политическую оппозицию, независимые СМИ и некоторые религиозные организации».